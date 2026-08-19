Hari Konstitusi, Plt Sekjen MPR Tekankan Pentingnya Penguatan Karakter Generasi Bangsa

jpnn.com, JAKARTA - Pelaksana tugas Sekretaris Jenderal MPR Siti Fauziah menegaskan konstitusi merupakan fondasi utama keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Karena itu, momentum Hari Konstitusi yang diperingati pada 18 Agustus harus dimaknai lebih dari sekadar agenda seremonial tahunan, namun menjadi panggilan moral dalam memperkuat rasa nasionalisme dan menghayati perjuangan para pendiri bangsa atau founding fathers.

Untuk diketahui, Hari Konstitusi ditetapkan pada 18 Agustus sesuai Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 18 Tahun 2008 yang ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 10 September 2008.

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Tanggal 18 Agustus sendiri dipilih karena bertepatan dengan pengesahan UUD 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

Hari Konstitusi ini sekaligus mengukuhkan legalitas negara serta merawat komitmen bangsa terhadap nilai falsafah, hak warga negara, dan penegakan hukum konstitusional yang terus berkembang pasca-amandemen.

Menurut Siti Fauziah, pemahaman mengenai konstitusi sebagai hukum dasar tertinggi negara harus terus ditanamkan secara merata ke seluruh lapisan masyarakat, baik di tingkat pusat maupun di daerah.

Selain itu, dia menekankan Hari Konstitusi juga sekaligus menjadi peringatan kepada masyarakat untuk kembali pada UUD 1945 sebagai rujukan sekaligus panduan bernegara.

"Konstitusi adalah fondasi dasar dari keberadaan negara kita," tegas Siti Fauziah dalam keterangannya, Rabu (19/8).