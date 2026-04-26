Hari Malaria Sedunia, Holywings Peduli Beri Edukasi Hingga Cek Kesehatan Massal

jpnn.com, YOGYAKARTA - Holywings Peduli menggelar kegiatan cek kesehatan massal dan talkshow edukasi tentang penyakit malaria dalam rangka memperingati Hari Malaria Sedunia pada 25 April 2026.

Kegiatan yang berlangsung di Helens Night Mart Yogyakarta pada Sabtu (25/4) itu diikuti oleh lebih 150 peserta yang terdiri dari masyarakat sekitar khususnya warga Dusun Mudal, kelurahan Sariharjo Yogyakarta.

Peserta antusias memanfaatkan layanan kesehatan gratis sekaligus mendapatkan edukasi penting terkait pencegahan malaria.



Melalui kegiatan itu, masyarakat menerima pelayanan pemeriksaan kesehatan gratis yang meliputi cek asam urat, kolesterol, gula darah, serta cek darah lengkap.

Baca Juga: Holywings Peduli Buat Program Senam Taichi dan Salurkan Bantuan untuk Warga

Selain itu, peserta juga mendapatkan kesempatan untuk melakukan konsultasi kesehatan langsung dengan tenaga medis profesional dari Rumah Sakit Siloam Yogyakarta, sehingga dapat mengetahui kondisi kesehatan secara menyeluruh dan melakukan langkah pencegahan sejak dini.



Setelah layanan kesehatan, kegiatan juga dilengkapi dengan talkshow kesehatan bertema malaria yang menghadirkan dokter dari Rumah Sakit Siloam Yogyakarta sebagai narasumber.

Dalam sesi tersebut, peserta mendapatkan pemahaman mengenai penyebab malaria yang disebabkan oleh parasit Plasmodium dan ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles.

Edukasi menjadi penting mengingat malaria masih menjadi salah satu penyakit yang memerlukan perhatian serius di beberapa wilayah Indonesia.



Dalam talkshow tersebut, dr. Sri Haryati, MKK menjelaskan berbagai gejala malaria yang perlu diwaspadai oleh masyarakat, seperti demam tinggi yang terjadi secara berkala, menggigil, sakit kepala, mual, hingga rasa lemas berlebihan.

Selain itu, masyarakat juga diberikan edukasi mengenai langkah-langkah pencegahan malaria, seperti menjaga kebersihan lingkungan, menghindari genangan air yang berpotensi menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk, menggunakan kelambu saat tidur, serta menggunakan obat anti nyamuk terutama pada malam hari.

"Malaria merupakan penyakit yang dapat dicegah apabila masyarakat memiliki pemahaman yang baik mengenai gejala serta cara pencegahannya. Melalui kegiatan seperti ini, kami berharap masyarakat dapat lebih waspada terhadap gejala awal malaria serta menerapkan pola hidup bersih dan sehat untuk mengurangi risiko penularan," ungkap dr. Sri Haryati, MKK dalam keterangan resmi.



Andrew Susanto, Komisaris Utama Holywings Group dan Ketua Program CSR Holywings Peduli menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan perusahaan dalam mendukung peningkatan kualitas kesehatan masyarakat melalui berbagai program sosial yang berdampak langsung.



"Melalui kegiatan cek kesehatan massal dan talkshow malaria ini, kami berharap masyarakat dapat lebih peduli terhadap kesehatan diri dan lingkungan. Momentum Hari Malaria Sedunia menjadi kesempatan bagi kami untuk menghadirkan layanan kesehatan yang bermanfaat serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencegahan penyakit," ujar Andrew Susanto.