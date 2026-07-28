Hari Mangrove Sedunia, 2.000 Bibit Hasil Donasi Ditanam di Pesisir Utara Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Dalam rangka memperingati Hari Mangrove Sedunia, Shopee Indonesia bersama BenihBaik.com dan Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (DKPKP) menggelar kegiatan penanaman 2.000 bibit mangrove di pesisir utara Jakarta.

Kegiatan tersebut merupakan wujud nyata Program Shopee Peduli: Tanam Hutan Indonesia yang mengajak masyarakat berkontribusi dalam pelestarian ekosistem mangrove melalui permainan interaktif Shopee Tanam dan fitur Donasi di aplikasi Shopee yang dimulai sejak 5 Juni 2026 lalu.

Tertarik pada keunikan penanaman pohon virtual melalui game interaktif Shopee Tanam, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno menyambangi area permainan Shopee Tanam di sela rangkaian acara ‘Penanaman Mangrove dalam rangka Hari Mangrove Sedunia’ di Taman Wisata Alam Angke,

Jakarta Utara.

Dia menunjukkan antusiasmenya dalam mencoba langsung permainan Shopee Tanam serta menyampaikan apresiasi kepada seluruh mitra yang telah berkontribusi dalam aksi tanam mangrove.

"Bersama instansi pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, yayasan, BUMD, komunitas, generasi muda dan masyarakat, Pemprov DKI Jakarta menanam 24.310 bibit mangrove secara serentak di lima lokasi utama di area Jakarta. Kolaborasi ini menunjukkan pelestarian lingkungan tidak bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri, melainkan membutuhkan partisipasi masyarakat," ungkap Rano Karno melalui keterangan resmi.

"Saya juga mengapresiasi para pihak yang terlibat dalam kolaborasi dengan beragam inovasinya. Salah satunya Shopee lewat game Shopee Tanam yang sudah membantu mengajak masyarakat menanam hingga 100 ribu pohon virtual dan 2.000 pohon sudah ditanam hari ini di pesisir Jakarta,” sambungnya.

Berlangsung sejak 5 Juni - 20 Juli 2026, program Shopee Peduli: Tanam Hutan Indonesia telah berhasil menarik perhatian lebih dari 50.000 pengguna Shopee yang turut bermain Shopee Tanam dan memberikan donasi lewat Shopee.

Dalam waktu lebih dari 30 hari, para pengguna Shopee telah mengumpulkan 100.000 pohon virtual bertajuk 'Pohon Shopee Peduli' di Shopee Tanam.