Hari Mangrove Sedunia, Agung Sedayu Perkuat Komitmen Sejak 2014 demi Rehabilitasi Pesisir Jakarta
jpnn.com, JAKARTA - Agung Sedayu Group (ASG) terus menegaskan komitmennya dalam mendukung rehabilitasi kawasan pesisir Jakarta. Komitmen itu kembali disampaikan dalam peringatan Hari Mangrove Sedunia di Taman Wisata Alam Angke Kapuk, Jakarta Utara, Minggu (26/7/2026).
Direktur Utama ASG Nono Sampono menyatakan perusahaan properti ternama di Indonesia itu telah terlibat dalam upaya pelestarian kawasan pesisir sejak 2014. Menurut dia, salah satu upaya itu dilakukan melalui pemenuhan kewajiban kompensasi penggunaan kawasan hutan seluas 1,7 hektare.
Nono menjelaskan kompensasi tersebut berkaitan dengan penggunaan lahan untuk pembangunan jalan susun atau tol yang dikerjakan ASG. Lahan itu kemudian dimanfaatkan untuk mendukung rehabilitasi ekosistem mangrove.
“Jadi, Agung Sedayu sejak 2014 punya kewajiban untuk melakukan kompensasi. Kompensasi kewajiban kami seluas 1,7 hektare,” kata Nono di acara yang dihadiri Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno itu.
Direktur Utama Agung Sedayu Group (ASG) Nono Sampono menghadiri peringatan Hari Mangrove Sedunia di Taman Wisata Alam Angke Kapuk, Jakarta Utara, Minggu (26/7/2026).
Lebih lanjut Nono mengatakan kewajiban tersebut telah diserahkan kepada pemerintah sejak kerja sama dimulai. Momentum Hari Mangrove Sedunia kemudian dimanfaatkan untuk memperkuat kegiatan pelestarian lingkungan melalui penanaman mangrove.
“Itu kompensasi dari jalan susun yang kami bangun. Itulah yang kami manfaatkan pada Hari Mangrove Sedunia ini. Kontribusi kami sudah kami serahkan sejak bekerja sama dimulai pada 2014,” ujarnya.
Nono menilai rehabilitasi mangrove tidak hanya berkaitan dengan penghijauan. Mantan pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) itu menyebut program tersebut juga menjadi bagian penting dalam menjaga kawasan pesisir dari abrasi, mempertahankan habitat berbagai jenis satwa, dan menjaga keseimbangan ekosistem Jakarta.
Agung Sedayu Group (ASG) kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung rehabilitasi kawasan pesisir Jakarta pada momen Hari Mangrov Sedunia 2026.
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