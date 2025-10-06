Hari Maritim Sedunia, Waruna Group Beri Nelayan Alat Tangkap Ramah Lingkungan

jpnn.com, JAKARTA - Perusahaan galangan kapal dan pelayaran nasional, Waruna Group, menegaskan komitmen mendorong pertumbuhan inklusif wilayah pesisir dan kepulauan melalui berbagai program Corporate Social Responsibility (CSR).

Hal tersebut untuk memberikan dampak nyata kepada masyarakat sekitar.

Salah satu kegiatan CSR yang dilakukan bertepatan dengan momentum Hari Maritim Dunia tersebut mengusung tema 'Strengthening Coastal Communities' (Memperkuat Komunitas Pesisir). Ini sejalan dengan Visi Indonesia Emas 2045 mengenai Indonesia Blue Economy.

“Melalui program CSR yang bertepatan dengan Hari Maritim Dunia, kami ingin memberikan dampak yang nyata dan berkelanjutan dengan fokus pada aspek keselamatan dan peningkatan produktivitas nelayan,” kata Corporate Communication Assistant Manager Waruna Group, Adam K. Rumanda, Senin (6/10).

Program tersebut dilaksanakan melalui kolaborasi dengan Koperasi Unit Desa (KUD) dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), dengan sasaran di dua desa, yaitu Sukahaji dan Bugel di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.

Bantuan yang diberikan mencakup pembagian 600 set alat tangkap ikan ramah lingkungan, 200 unit lifebuoy (pelampung keselamatan), serta penyelenggaraan penyuluhan mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi para nelayan.

“Kami memiliki tanggung jawab dan komitmen untuk berkontribusi langsung kepada masyarakat pesisir, yang merupakan pilar penting dalam ekosistem kelautan nasional,” ujarnya.

Berdasarkan survei, nelayan di Eretan memilki sekitar 200 kapal dimana satu kapal dikelola oleh 2-3 ABK yang biasanya melaut sehari dan mereka menghadapi tantangan minimnya alat keselamatan di atas kapal.