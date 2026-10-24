Hari Menopause Sedunia, Holywings Peduli Laksanakan Senam Somatik

jpnn.com, MAKASSAR - Holywings Peduli menggelar kegiatan Senam Somatik di Helens Play Mart Makassar, Sabtu (24/10). Acara tersebut diadakan dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan perempuan.

Kegiatan yang diikuti warga Kelurahan Masale itu menjadi bagian dari upaya mendorong pola hidup sehat sekaligus mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menjaga kesehatan tubuh, terutama bagi perempuan yang memasuki masa menopause.

Aktivitas juga dikaitkan dengan momentum Hari Menopause Sedunia atau World Menopause Day yang diperingati setiap 18 Oktober. Peringatan tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran mengenai menopause, perubahan yang terjadi selama masa transisi ini, serta pentingnya akses terhadap informasi dan dukungan kesehatan yang tepat bagi perempuan.

Menopause merupakan fase alami dalam kehidupan perempuan yang umumnya terjadi pada usia 45–55 tahun. Pada fase ini, perubahan hormon dapat menimbulkan berbagai gejala, seperti sensasi panas mendadak atau hot flashes, gangguan tidur, perubahan suasana hati, hingga keluhan pada otot dan persendian.

Pengalaman setiap perempuan dapat berbeda, sehingga pemahaman mengenai menopause menjadi penting agar perempuan dapat menjalani fase tersebut dengan lebih nyaman dan memperoleh dukungan yang sesuai.

Melalui kegiatan Senam Somatik, Holywings Peduli mengajak masyarakat untuk lebih memperhatikan kondisi tubuh dan menjadikan aktivitas fisik sebagai bagian dari gaya hidup sehat.

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Senam somatik merupakan latihan yang menekankan kesadaran tubuh, pernapasan, serta gerakan yang perlahan dan terkontrol. Pendekatan ini membantu peserta lebih peka terhadap postur, ketegangan otot, dan cara tubuh merespons gerakan.

Bagi perempuan yang memasuki masa perimenopause maupun menopause, aktivitas fisik yang disesuaikan dengan kondisi tubuh dapat menjadi salah satu bagian dari upaya menjaga kebugaran.