Hari Pahlawan, Sekretaris Umum IMPKA Ajak Pemuda Papua Jaga Budaya di Era Digital
jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Umum Ikatan Mahasiswa Pelajar Kalai Anim (IMPKA) Yohanis Samuel mengajak generasi muda Papua memaknai Hari Pahlawan dengan memperkuat tanggung jawab menjaga identitas budaya dan mengambil peran dalam kehidupan masyarakat di tengah pesatnya perkembangan teknologi.
Ajakan tersebut disampaikan Yohanis dalam sambutan pembukaan Diskusi Refleksi Hari Pahlawan yang diselenggarakan IMPKA di Merauke, Papua Selatan, Selasa (10/11/2026).
Yohanis menegaskan bahwa pelajar dan mahasiswa sebagai kaum intelektual memiliki tanggung jawab untuk menjaga nilai-nilai budaya yang diwariskan para leluhur.
Menurutnya, kemajuan zaman perlu diimbangi dengan kesadaran mempertahankan jati diri dan identitas masyarakat.
"Kita ini mempunyai tugas sebagai kaum-kaum intelektual, kita mempunyai tugas untuk menjaga nilai-nilai budaya kita, untuk menjaga asas-asas budaya kita," ujarnya.
Yohanis menyoroti perkembangan digitalisasi yang membawa perubahan besar dalam kehidupan generasi muda.
Dia mengingatkan pentingnya kemampuan beradaptasi dengan kemajuan teknologi tanpa meninggalkan nilai-nilai budaya yang menjadi bagian dari identitas masyarakat Kalai Anim.
Menurutnya, generasi muda perlu memahami bahwa pendidikan dan perkembangan teknologi harus berjalan seiring dengan tanggung jawab menjaga warisan budaya. Dengan demikian, kemajuan yang dicapai tidak membuat generasi penerus kehilangan hubungan dengan akar budayanya.
Sekretaris Umum Ikatan Mahasiswa Pelajar Kalai Anim (IMPKA) Yohanis Samuel mengajak generasi muda Papua memaknai Hari Pahlawan dengan menjaga budaya.
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