Hari Peduli Sampah, Pemkot Semarang Gandeng Elemen Warga Gelar Aksi Resik Sungai Jaten

jpnn.com, SEMARANG - Aliran Sungai Jaten di Kelurahan Pudak Payung, Kecamatan Banyumanik, kini tampak lebih bersih.

Tumpukan sampah yang sebelumnya menyangkut di badan sungai berhasil diangkat melalui kerja bersama warga, Satgas Sungai, jajaran OPD, komunitas, hingga unsur pendidikan dalam kegiatan peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) tingkat kota Semarang di TPS Pudak Payung pada Sabtu (21/2).

Bagi warga sekitar sungai, dampaknya terasa langsung.

Aliran air menjadi lebih lancar, potensi sumbatan di bawah jembatan berkurang, dan kekhawatiran luapan saat hujan deras dapat ditekan.

Upaya ini menjadi langkah antisipatif di tengah musim penghujan, ketika sampah kerap memperparah risiko genangan dan banjir.

Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng yang hadir langsung dalam kegiatan resik-resik kali tersebut menjelaskan Sungai Jaten dipilih sebagai lokasi aksi, karena kondisinya membutuhkan penanganan kolaboratif.

“Kami memilih satu lokasi yang impossible jika dikerjakan warga sendiri. Maka, kami gandeng berbagai elemen, termasuk tentara, peserta Proklim, sekolah Adiwiyata, dan masyarakat sekitar,” ujar Agustina dalam keterangannya, Senin (23/2).

Sebelumnya, Wali Kota Agustina menerima laporan dan dokumentasi dari warga mengenai banyaknya sampah yang menumpuk di aliran sungai tersebut.