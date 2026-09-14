Hari Pelanggan, ASABRI Hadir Lebih Dekat dengan Nasabah

jpnn.com, PALEMBANG - PT ASABRI (Persero) melalui Kantor Cabang Palembang memperingati Hari Pelanggan Nasional 2026 yang mengusung tema Senyum Pelanggan Indonesia.

ASABRI memaknai momen ini bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan sebuah kesempatan untuk hadir langsung memberikan layanan yang berkualitas, akses yang mudah dan manfaat yang berdampak.

Bagi ASABRI, peserta bukanlah sekadar penerima manfaat, melainkan Sahabat Perjuangan yang telah menjaga kedaulatan negeri.

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"Memperingati Hari Pelanggan Nasional ini, ASABRI Kantor Cabang Palembang ingin menegaskan komitmen untuk terus hadir mendampingi peserta. Bagi kami, melayani peserta bukan hanya tentang memberikan informasi. Ini tentang hadir secara nyata, mendengarkan cerita mereka, memahami kendalanya, dan memberikan solusi dengan tulus," ungkap Mukti Hariyanto Kepala Kantor Cabang PT ASABRI (Persero) Palembang.

"Melalui semangat ‘Melayani Sepenuh Hati’, kami berupaya memastikan bahwa di masa purnatugas ini, peserta selalu merasa aman, dihargai, dan mendapatkan layanan dengan nyaman," imbuhnya.

Kehangatan tersebut tergambar jelas saat Kepala Kantor Cabang Palembang, turun langsung melayani dan menyapa para peserta ASABRI.

Interaksi yang terbangun mengalir, penuh keakraban sekaligus rasa hormat yang mendalam. Momentum ini juga menjadi kesempatan bagi Peserta ASABRI untuk menyampaikan kata dan harapannya secara langsung.

Kepala Bidang Komunikasi Korporasi PT ASABRI Kartika Rahmadayanti menegaskan pendekatan emosional dan kekeluargaan ini adalah wujud nyata layanan prima Perusahaan yang diberikan kepada peserta ASABRI.