Hari Pelanggan Nasional, BRI Life Beri Apresiasi & Perkuat Kedekatan dengan Nasabah
jpnn.com, JAKARTA - Asuransi BRILife memanfaatkan momentum Hari Pelanggan Nasional 2026 dengan menghadirkan berbagai kegiatan apresiasi dan layanan yang memberikan nilai tambah, tidak hanya bagi nasabah, tetapi juga bagi seluruh insan yang menjadi bagian dari ekosistem perusahaan.
Mengusung semangat customer centricity, rangkaian kegiatan Hari Pelanggan Nasional BRI Life diwujudkan melalui berbagai program, mulai dari layanan kesehatan, kunjungan langsung kepada nasabah, apresiasi kepada pekerja, hingga program yang memberikan kemudahan dan manfaat bagi pemegang polis.
Salah satu kegiatan yang dihadirkan adalah Free Mini Medical Check Up bagi lebih dari 250 pekerja BRI Group di Menara BRILian, Gatot Subroto, Jakarta.
Kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian BRI Life terhadap pentingnya menjaga kesehatan dengan melakukan MCU tensi, gula darah, asam urat, kolesterol dan Body Mass Index (BMI) kepada peserta.
Selain itu, jajaran managemen BRI Life mengunjungi nasabah pemegang polis yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit provider BRI Life.
Kunjungan dilakukan di sejumlah rumah sakit, di antaranya RS Brawijaya Antasari, Siloam Hospital MT Haryono, dan RS Tria Dipa.
Hal tersebut menjadi bentuk perhatian dan empati BRI Life kepada nasabah, sekaligus memperkuat hubungan yang lebih dekat dengan pelanggan.
BRI Life juga memberikan perhatian kepada Pekerja Pegawai Dasar di lingkungan BRI Life seluruh Indonesia (Selindo), yang terdiridari driver, security, office boy, dan messenger.
Melalui momentum ini, BRI Life berkomitmen untuk terus berinovasi dalam menghadirkan produk perlindungan yang mudah diakses.
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