Hari Pelanggan Nasional, Epson Gelar Customer Day 2026 di 50 Lokasi Seluruh Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Epson Indonesia memperingati Hari Pelanggan Nasional dengan kembali menyelenggarakan Epson Customer Day 2026 pada 3–4 September 2026.

Mengusung semangat untuk terus mendengarkan suara pelanggan dan memberikan pengalaman layanan terbaik, kegiatan ini dilaksanakan secara serentak di 50 lokasi Authorized Service Partner (ASP) Epson di berbagai kota di Indonesia.

Customer Day merupakan bagian dari komitmen Epson Indonesia untuk menjaga hubungan yang lebih dekat dengan pelanggan sekaligus mendapatkan masukan secara langsung mengenai pengalaman mereka dalam menggunakan produk dan layanan Epson.

Melalui interaksi dengan pelanggan, Epson dapat terus memahami kebutuhan mereka dan meningkatkan kualitas layanan, khususnya dalam aspek after-sales service dan customer experience.

Head of Function Sales PT Epson Indonesia Muchammad Husni Nurdin menyampaikan pelanggan merupakan bagian penting dalam perjalanan Epson.

Karena itu, lanjut dia, bagi Epson, Customer Day bukan hanya sebuah perayaan Hari Pelanggan, tetapi juga menjadi kesempatan untuk mendengarkan secara langsung pengalaman, kebutuhan, dan masukan dari pelanggan.

"Feedback tersebut menjadi bagian penting bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas layanan Epson di Indonesia,” ujar Muchammad Husni Nurdin dalam keterangan resminya, Jumat (4/9).

Customer Day Hadir di 50 Authorized Service Partner