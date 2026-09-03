Hari Pelanggan Nasional, Hutama Karya Berlakukan Diskon Tarif Tol 10% di Sejumlah Ruas JTTS

jpnn.com, JAKARTA - PT Hutama Karya (Persero) atau Hutama Karya akan memberlakukan potongan tarif tol sebesar 10 persen di sejumlah ruas Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) dalam rangka memperingati Hari Pelanggan Nasional 2026.

Kebijakan tersebut merupakan bentuk apresiasi kepada pengguna jalan yang telah memilih JTTS sebagai teman perjalanan sekaligus wujud semangat Melayani Sepenuh Hati dalam menghadirkan pelayanan yang semakin optimal bagi masyarakat.

Kebijakan ini sejalan dengan Asta Cita Pemerintah, khususnya dalam memperkuat pembangunan infrastruktur, pemerataan ekonomi, dan konektivitas antardaerah sehingga potongan tarif ini diharapkan memberikan manfaat langsung kepada pengguna jalan yang melakukan perjalanan jarak terjauh, sekaligus mendukung peningkatan mobilitas dan konektivitas antarwilayah di Sumatra.

Potongan tarif sebesar 10 persen diberlakukan selama dua hari kalender, mulai Jumat, 4 September 2026 pukul 07.00 WIB hingga Minggu, 6 September 2026 pukul 07.00 WIB.

Kebijakan ini berlaku dua arah bagi seluruh golongan kendaraan yang melakukan perjalanan sesuai asal dan tujuan dengan jarak terjauh serta menggunakan kartu uang elektronik yang sama dengan saldo yang mencukupi.

Direktur Operasi III Hutama Karya Iwan Hermawan mengatakan pemberian diskon tarif ini merupakan bentuk apresiasi Hutama Karya kepada para pengguna jalan yang selama ini telah memberikan kepercayaan dan dukungan terhadap pelayanan Jalan Tol Trans Sumatera.

“Melalui momentum Hari Pelanggan Nasional, kami ingin memberikan manfaat yang dapat dirasakan langsung sekaligus terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat,” ujar Iwan dalam keterangannya, Kamis (3/9).