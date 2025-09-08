Hari Pelanggan Nasional, Indibiz Tawarkan Paket Promo Eksklusif, Mulai Rp 300 Ribu

menu
PT Telkom Indonesia (Persero), Tbk (Telkom) menghadirkan promo eksklusif Indibiz Paket Basic kepada pelanggannya. ilustrasi. Foto: Dok. Moka

jpnn.com, JAKARTA - PT Telkom Indonesia (Persero), Tbk (Telkom) menghadirkan promo eksklusif Indibiz Paket Basic kepada pelanggannya.

Promo itu diberikan untuk merayakan Hari Pelanggan Nasional yang dirayakan setiap 4 September 2025.

Adapun promo yang ditawarkan mulai dari Rp 300 ribuan untuk kecepatan 50 Mbps dari Indibiz tersebut. Program itu berlaku selama September 2025 dengan banyak pilihan paket yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan.

“Promo eksklusif berlangganan Indibiz Paket Basic dan solusi digital dari Indibiz ini merupakan bentuk kontribusi nyata Telkom Indonesia untuk membantu transformasi digital pelaku usaha di Indonesia, khususnya pelaku SME yang tersebar di seluruh daerah,” sebut pernyataan resmi dari Indibiz, Minggu (7/9).

Promo Hari Pelanggan itu bisa dimanfaatkan untuk pelaku usaha termasuk lembaga pendidikan di seluruh daerah di Indonesia.

Selain harga spesial, bagi pelanggan baru akan berlangganan selama promo di Hari Pelanggan ini, berkesempatan besar mendapat potongan hingga 70% untuk biaya pasang baru.

Selain itu, ada juga potongan harga 70% untuk pelanggan baru.

Promo itu juga menghadirkan paket solusi digital yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung produktivitas bisnis bagi SME.

