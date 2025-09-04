Hari Pelanggan Nasional: Jasindo Berkunjung ke Key Customer di 30 Wilayah

jpnn.com, JAKARTA - PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) menggelar kunjungan serentak ke key customer di 30 Representative Office (RO) yang tersebar di seluruh Indonesia dalam memperingati Hari Pelanggan Nasional 2025.

Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi dan apresiasi kepada pelanggan, tetapi juga kesempatan untuk berbagi wawasan seputar manajemen risiko sebagai upaya memperkuat kemitraan jangka panjang.

Dalam kunjungan ini, Jasindo membahas cara mengidentifikasi potensi risiko yang mungkin dihadapi pelanggan, mengevaluasi perlindungan asuransi yang sudah dimiliki, hingga memberikan wawasan strategi mitigasi risiko yang relevan dengan kebutuhan masing-masing pelanggan.

“Kegiatan ini menjadi momentum bagi Jasindo untuk semakin dekat dengan pelanggan, sekaligus memberikan nilai tambah berupa solusi manajemen risiko yang komprehensif. Melalui pendekatan Risk Management Partnership, kami berkomitmen menghadirkan layanan perlindungan yang tepat, dengan tetap mengedepankan prinsip Governance, Risk, and Compliance,” ujar Sekretaris Perusahaan Jasindo, Brellian Gema.

Selain kunjungan langsung, Jasindo juga menyediakan saluran layanan pelanggan yang mudah diakses melalui Contact Center 1500-073.

Layanan ini memastikan kebutuhan pelanggan bisa ditangani secara cepat, efektif, dan sesuai standar layanan perusahaan.

Dengan rangkaian kegiatan Hari Pelanggan Nasional ini, Jasindo menegaskan komitmennya untuk selalu hadir mendampingi pelanggan, tidak hanya melalui produk asuransi yang andal, tetapi juga lewat pendampingan berkelanjutan dalam pengelolaan risiko.(chi/jpnn)