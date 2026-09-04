Hari Pelanggan Nasional, PAM Jaya Beri Layanan Air Gratis Setahun Penuh untuk Masjid Istiqlal
jpnn.com, JAKARTA - PT Air Minum Jaya (Perseroda) atau PAM Jaya menyalurkan layanan air minum perpipaan gratis selama setahun penuh kepada Masjid Istiqlal Jakarta.
Momentum ini direalisasikan bertepatan dengan Hari Pelanggan Nasional sebagai perwujudan komitmen perusahaan dalam memperluas kebermanfaatan air perpipaan bagi umat dan masyarakat umum.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui kerja sama antara PAM Jaya dengan Badan Pengelola Masjid Istiqlal (BPMI) yang dihadiri Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar bersama Direktur Utama PAM Jaya, Arief Nasrudin, di Ruang VIP Masjid Istiqlal, Jakarta, Jumat.
“PAM Jaya menegaskan komitmennya untuk menghadirkan layanan air minum perpipaan yang semakin dekat dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” kata Direktur Utama PAM Jaya, Arief Nasrudin, seusai penandatanganan di Jakarta, Jumat
Arief menjelaskan kerja sama ini mencakup dukungan penyediaan air minum perpipaan sekaligus kegiatan sosialisasi dan edukasi mengenai penggunaan air minum perpipaan kepada masyarakat yang beraktivitas di kawasan Masjid Istiqlal.
Melalui kerja sama ini, Masjid Istiqlal mendapatkan subsidi penuh biaya air minum perpipaan PAM Jaya untuk seluruh volume pemakaian, termasuk tarif, administrasi dan pemeliharaan.
“Kerja sama ini berlaku selama satu tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan kedua pihak,” kata dia.
Ia menambahkan sebagai bagian dari kerja sama, Masjid Istiqlal akan mendukung kegiatan sosialisasi dan edukasi air minum perpipaan PAM Jaya melalui berbagai media informasi yang tersedia di kawasan masjid tersebut.
PT Air Minum Jaya (Perseroda) atau PAM Jaya menyalurkan layanan air minum perpipaan gratis selama setahun penuh kepada Masjid Istiqlal Jakarta.
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