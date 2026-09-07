Hari Pelanggan Nasional, Pertamina Patra Niaga Bagikan 8.100 Porsi Makanan

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga merayakan Hari Pelanggan Nasional 2026 dengan berbagi 8.100 porsi ayam kecap rempah nusantara kepada pelanggan dan masyarakat.

Seluruh hidangan dimasak bersama menggunakan Bright Gas oleh pelanggan, pelaku UMKM dan komunitas, kemudian dibagikan secara gratis melalui SPBU, panti asuhan, serta lembaga sosial.

Peringatan Hari Pelanggan Nasional menjadi momentum bagi Pertamina Patra Niaga untuk mengapresiasi kepercayaan dan kesetiaan pelanggan.

Melalui kegiatan memasak bersama dan berbagi makanan, Pertamina Patra Niaga menghadirkan ruang kebersamaan dengan pelanggan sekaligus memperluas manfaat bagi masyarakat.

Kegiatan memasak serentak ini berlangsung di delapan kota di Indonesia, yakni Jakarta, Medan, Palembang, Semarang, Surabaya, Balikpapan, Makassar, dan Jayapura, dengan pusat acara di Plaza Timur Gelora Bung Karno, Jakarta.

Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra menyampaikan kegiatan tersebut merupakan bentuk apresiasi atas kepercayaan pelanggan yang terus menyertai perjalanan perusahaan.

“Pelanggan merupakan bagian penting dari perjalanan PT Pertamina dan PT Pertamina Patra Niaga oleh karena itu melalui kegiatan hari ini kami menghadirkan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada para pelanggan kepada masyarakat,” ujar Ega.

Di Jakarta, sebanyak 2.850 porsi makanan disiapkan untuk pelanggan dan masyarakat.