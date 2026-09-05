Hari Pelanggan Nasional, Pertamina Patra Niaga Sapa Konsumen di SPBU Jakarta

jpnn.com - PT Pertamina Patra Niaga memanfaatkan momentum Hari Pelanggan Nasional 2026 untuk turun langsung menemui konsumen di sejumlah SPBU di Jakarta. Tak sekadar menyapa, jajaran manajemen juga ikut melayani pengisian bahan bakar sekaligus mendengarkan masukan pelanggan.

Kegiatan bertajuk “Senyum Pelanggan, Senyumku Juga” itu digelar di SPBU COCO 31.128.02 MT Haryono dan SPBU COCO 31.129.02 Kuningan, Jakarta, Jumat (4/9).

Program tersebut merupakan bagian dari rangkaian Sapa Pelanggan MyPertamina yang berlangsung serentak di 54 kota di Indonesia. Dalam kegiatan itu, jajaran manajemen Pertamina Patra Niaga berinteraksi langsung dengan pelanggan, mitra ojek online, hingga pekerja SPBU.

Di Jakarta, kegiatan turut dihadiri Wakil Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Taufik Adityawarman bersama jajaran direksi dan manajemen. Hadir pula Pjs. Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat (JBB) Gunawan Wibisono.

Manajemen Pertamina Patra Niaga menyapa pelanggan yang tengah mengisi bahan bakar dan berdialog mengenai pengalaman mereka menggunakan produk maupun layanan Pertamina.

Taufik Adityawarman mengatakan Hari Pelanggan Nasional menjadi momentum bagi perusahaan untuk mendekatkan diri kepada konsumen sekaligus memperoleh masukan secara langsung.

“Melalui semangat ‘Senyum Pelanggan, Senyumku Juga’, kami ingin memberikan apresiasi sekaligus mendengarkan pengalaman dan kebutuhan pelanggan. Masukan tersebut menjadi semangat bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan,” kata Taufik.

Menurut dia, pelanggan merupakan salah satu aset utama perusahaan. Karena itu, Pertamina Patra Niaga berupaya menjaga kepercayaan dan loyalitas konsumen terhadap produk serta layanan yang diberikan.