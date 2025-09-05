Hari Pelanggan Nasional, Ribuan Voucher Potongan Belanja Dibagikan ke Wajib Pajak

jpnn.com, JAKARTA - Dalam rangka memperingati Hari Pelanggan Nasional yang jatuh pada 4 September, Jasa Raharja terus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan tidak hanya melalui peningkatan kualitas layanan publik, tetapi juga lewat berbagai program apresiasi yang selaras dengan visi dan misi perusahaan.

Sejak 2024, Jasa Raharja bersama Tim Pembina Samsat menjalin kerja sama dengan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di seluruh Indonesia untuk memberikan apresiasi kepada masyarakat yang membayar pajak kendaraan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) tepat waktu.

Apresiasi tersebut berupa voucher potongan harga di merchant-merchant yang menjadi mitra aktif Jasa Raharja.

Baca Juga: Voucher dari Ratusan Merchant Ternama Kini Ada di BRImo

Hingga Agustus 2025, terdapat 2.460 merchant aktif di seluruh Indonesia. Dari kerja sama tersebut, tercatat sebanyak 8.120 voucher potongan harga telah terbit dan dimanfaatkan langsung oleh masyarakat yang membayar pajak kendaraan dan SWDKLLJ.

Antusiasme tinggi tampak di sejumlah daerah, terutama di Sulawesi Utara, di mana sebanyak 3.174 voucher berhasil dimanfaatkan masyarakat, menjadi yang tertinggi secara nasional. Fakta ini menunjukkan bahwa program apresiasi berbasis kolaborasi dengan UMKM mampu menghadirkan nilai nyata bagi masyarakat, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Direktur Operasional Jasa Raharja, Dewi Aryani Suzana menyampaikan bahwa momentum Hari Pelanggan Nasional menjadi pengingat penting bagi seluruh insan Jasa Raharja untuk terus menjaga kualitas layanan.

“Melalui program apresiasi bersama Tim Pembina Samsat dan UMKM ini, kami ingin menunjukkan bahwa pelayanan yang kami berikan tidak berhenti pada pemenuhan kewajiban, tetapi juga menghadirkan nilai tambah yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Dewi.

Lebih lanjut, Dewi menjelaskan bahwa keterlibatan UMKM dalam Action Plan Samsat merupakan bagian dari Action Plan Jasa Raharja dan Tim Pembina Samsat untuk menghadirkan inovasi yang berkelanjutan.