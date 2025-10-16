Hari Penglihatan Dunia 2025, ROHTO Membagikan 1.200 Kacamata Gratis

jpnn.com - JAKARTA - PT Rohto Laboratories Indonesia memperingati Hari Penglihatan Dunia (World Sight Day) pada 9 Oktober 2025.

Melalui program ROHTO Peduli, mereka mengadakan pemeriksaan mata dan pembagian kacamata secara gratis kepada para siswa/siswi SD dan SMP di berbagai kota di Indonesia.

Untuk 2025, ROHTO Peduli mengunjungi 12 sekolah yang tersebar di kota Tangerang, Yogyakarta, Surakarta, hingga Bandar Lampung.

Program “Joy of Seeing-Clear Vision for Brighter Future” 2025 telah menjadi partisipasi aktif dalam membangun “Masa Depan yang Sehat bagi Semua” (A Healthy Future for All) dari PT Rohto Laboratories Indonesia.

Dengan program pembagian kacamata gratis itu, diharapkan para siswa/siswi dalam memiliki penglihatan yang lebih baik dan mampu belajar secara optimal.

President Director PT Rohto Laboratories Indonesia Mukdaya Massidy mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan pemeriksaan matanya secara gratis untuk sekitar 2.600 pelajar.

ROHTO Peduli juga memberikan 1.200 kacamata secara gratis kepada mereka yang memang membutuhkan alat bantu kacamata ini.

“Kami mengucapkan terima kasih juga kepada pihak Bank Resona Perdania yang ikut serta memberikan bantuan 300 kacamata dalam program CSR ini, serta pihak Good Eyes Optik yang tanpa lelah mendatangi setiap sekolah dan menyelesaikan pemeriksaan mata dan membuat kacamata sesuai kondisi mata masing masing pelajar,” ucap Mukdaya dalam keterangannya, pada Rabu (15/10).