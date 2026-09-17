Hari Perhubungan Nasional, Ibas Dorong Transportasi Terintegrasi Berkelanjutan

jpnn.com, JAKARTA - Memperingati Hari Perhubungan Nasional dengan tema “Indonesia Terkoneksi, Indonesia Maju”, Wakil Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menyampaikan membangun sistem perhubungan nasional yang terintegrasi, aman, terjangkau, inklusif, dan berkelanjutan sebagai salah satu fondasi menuju Indonesia Emas 2045.

Hal tersebut disampaikan Ibas dalam Diskusi Kebangsaan bertajuk “Konektivitas, Teknologi, dan Mobilitas Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045” yang digelar di Ruang Delegasi Lantai 2, Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen RI, Senayan, Jakarta, Rabu (16/9/2026).

Forum itu mempertemukan berbagai pemangku kepentingan di bidang transportasi, mulai dari pemerintah, operator transportasi publik, dunia usaha, akademisi, praktisi, hingga generasi muda.

Menurut Edhie Baskoro, Hari Perhubungan Nasional tidak semestinya hanya menjadi momentum seremonial. Perhubungan merupakan bagian strategis dari pembangunan nasional karena menyangkut bagaimana manusia, barang, informasi, dan kesempatan dapat bergerak secara efisien di seluruh wilayah Indonesia.

“Ketika berbicara tentang perhubungan, sesungguhnya sedang berbicara tentang masa depan Indonesia,” ujarnya.

Dia menegaskan karakter Indonesia sebagai negara kepulauan dengan wilayah yang luas, jumlah penduduk besar, serta pusat-pusat pertumbuhan yang tersebar membutuhkan sistem konektivitas yang mampu menjembatani berbagai wilayah secara efektif.

Pada saat yang sama, pembangunan konektivitas harus dilakukan dengan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya fiskal negara serta kebutuhan pembiayaan sektor lainnya, seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pertahanan, energi, pangan, dan infrastruktur.

Karena itu, menurut Ibas Yudhoyono, tantangan pembangunan transportasi nasional tidak semata-mata terletak pada pembangunan infrastruktur baru, tetapi juga bagaimana menciptakan arsitektur pembiayaan jangka panjang yang memungkinkan pembangunan konektivitas dilakukan secara konsisten.