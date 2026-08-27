Hari Pertama Danantara Housing Expo 2026 Diserbu 300 Akad

jpnn.com, TANGERANG - Ribuan pengunjung memadati hari pertama Danantara Housing Expo di Nusantara International Convention Exhibition (NICE) PIK 2, Banten, Kamis, 27 Agustus 2026.

Pameran ini menghadirkan ekosistem perumahan nasional dalam satu tempat. Terdapat lebih dari 360 ribu unit rumah, 130 developer, dan 13 BUMN sektor perumahan, dengan harga hunian yang ditawarkan mulai dari Rp300 jutaan.

Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia Rosan Perkasa Roeslani mengatakan acara ini dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat, terutama yang berpenghasilan rendah dan menengah, agar dapat memiliki rumah dengan lebih mudah.

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?“Pameran ini menghadirkan penyedia rumah berkualitas terbaik, harga yang terjangkau, serta sistem pembiayaan berjangka panjang yang sesuai dengan pendapatan masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah, sehingga mereka dapat memiliki rumah,” kata Rosan, Kamis (27/8/2026).

Senada dengan Rosan, COO Danantara Dony Oskaria mengatakan kolaborasi lintas BUMN, developer, dan perbankan ini menjadi langkah nyata untuk memperluas pilihan hunian masyarakat.

?Salah satu yang menjadi sorotan dalam Danantara Housing Expo adalah kemudahan pembiayaan. Bank-bank milik BUMN yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) menghadirkan berbagai penawaran menarik bagi masyarakat, di antaranya uang muka (DP) mulai 1%, bunga mulai 2,75%, dan tenor hingga 40 tahun.

?"Pameran ini menjadi bagian dari program 3 juta rumah bagi masyarakat yang merupakan gagasan Presiden Prabowo," ujar Dony.

?Antusiasme masyarakat pun langsung terlihat sejak hari pertama. Sebanyak 300 akad rumah telah dilaksanakan secara massal pada pembukaan pameran.