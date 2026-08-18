Hari Pertama Jabat Kapolres Muba, AKBP Adik Listyono Ambil Langkah Cepat Mengatasi Karhutla

jpnn.com - PALEMBANG - Kapolres Musi Banyuasin AKBP Adik Listiyono langsung memberikan perhatian serius terhadap masalah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di hari pertama bertugas. Langkah cepat yang dilakukan pada hari pertama bertugas adalah memperkuat sinergi dengan berbagai pihak, termasuk melibatkan puluhan perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Muba, untuk bersama-sama melakukan pencegahan dan penanggulangan karhutla.

AKBP Adik mengungkapkan penanganan karhutla tidak dapat dilakukan secara mandiri, melainkan membutuhkan kolaborasi dari seluruh elemen, termasuk pihak perusahaan."Kami sudah melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan beberapa perusahaan. Total 53 perusahaan sudah kami libatkan untuk mengantisipasi karhutla," ungkap Adik, Selasa (18/8).

Menurut dia, keterlibatan perusahaan tidak hanya sebatas koordinasi, tetapi juga akan diwujudkan melalui partisipasi langsung di lapangan bersama Satuan Tugas Karhutla. "Selain memperkuat penanganan di lapangan, kami juga mulai melakukan langkah hukum terhadap setiap kejadian karhutla," ungkap perwira menengah Polri, itu.

Di sisi lain, Polres Muba juga akan memperkuat pengawasan terhadap setiap kejadian kebakaran dengan melakukan verifikasi di lokasi. Kepala desa hingga pemilik lahan yang terbakar akan dipanggil untuk dimintai keterangan guna mengetahui penyebab kebakaran.

Kapolres menegaskan setiap pemilik lahan harus bertanggungjawab terhadap lahan yang dikelolanya. Dia juga memastikan bahwa pelaku pembakaran lahan akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

"Pemilik lahan harus bertanggung jawab terhadap kondisi lahan yang dikelolanya, terutama ketika terjadi kebakaran. Para pelaku pembakaran ini akan diberi efek jera karena sengaja melakukan pembakaran di musim kemarau," kata Adik.

Baca Juga: Anak Wartawan Ini Resmi Jabat Kapolres Muba

Untuk memperkuat pengamanan di daerah rawan karhutla, Polres Muba juga telah menambah personel di sejumlah titik. Salah satunya di Kecamatan Bayung Lencir yang saat ini mendapat dukungan 100 personel gabungan, termasuk pasukan Brimob.

Menurut Adik, personel tersebut telah berada di lokasi selama tiga hari terakhir untuk melakukan berbagai langkah mitigasi guna mencegah meluasnya kebakaran.