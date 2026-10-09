Hari Pertama Kerja, Wanita di Cengkareng Gasak Uang dan iPhone 11 Milik Bos Apotek

jpnn.com, JAKARTA - Polres Metro Jakarta Barat menangkap wanita berinisial SS di Karanganyar setelah diduga mencuri uang dan iPhone 11 milik bosnya pada hari pertama bekerja di apotek.

"Pelaku SS berhasil ditangkap petugas di wilayah Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, pada Kamis (8/10) dini hari," kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat AKBP Edy Sudarman Korniawan saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Peristiwa dugaan pencurian itu dilaporkan terjadi pada Selasa (29/9) sekitar pukul 07.35 WIB di Apotek Albenic, Jalan Darma Kencana III Blok M 31, RT 005/RW 011, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat.

"Berdasarkan laporan yang diterima kepolisian, terlapor diketahui baru sehari diterima bekerja oleh pelapor dan sempat tinggal di tempat kerja karena belum memiliki tempat tinggal," kata Edy.

Saat hendak berangkat bekerja, pelapor sempat memeriksa rekaman kamera pengawas atau CCTV dan melihat pintu dalam keadaan terbuka.

"Setelah dilakukan pengecekan, diketahui uang tunai sebesar Rp2 juta dan satu unit telepon genggam iPhone 11 berkapasitas 128 GB berwarna putih dilaporkan hilang. Ponsel tersebut ditaksir bernilai sekitar Rp15 juta," ujar Edy.

Dari rekaman CCTV, pelapor juga melihat terlapor meninggalkan lokasi tanpa memberitahukan.

Menindaklanjuti laporan tersebut, tim Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat melakukan serangkaian penyelidikan.