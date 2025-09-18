Hari Pertama Menjabat Menko Polkam, Djamari Chaniago Gelar Rapat dengan Deputi

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago menggelar pertemuan internal di Kemenko Polkam pada hari pertama menjabat. Dia mengumpulkan dan memberikan arahan kepada para deputi di Kemenko Polkam pada hari pertama bertugas sebagai menko polkam.

“Ada pertemuan internal dengan semua di sini, deputi ada berapa itu, lima orang deputi dan yang lain-lain,” kata Djamari Chaniago kepada awak media di Kantor Kemenpo Polkam, Jakarta Pusat, Rabu (17/9).

Djamari dalam pertemuan itu mengaku membahas beragam persoalan dan kondisi-kondisi yang sedang dihadapi Kemenko Polkam saat ini.

Tidak hanya itu, pihaknya juga membicarakan tentang langkah-langkah yang akan dilakukan Kemenko Polkam dalam berkoordinasi dengan instansi dan kementerian di bawahnya.

"Supaya kami koordinasikan, mungkin antarkementerian-kementerian, kemudian kami koordinasikan lalu kami lihat adakah bottle neck di situ (sebuah permasalahan)," ungkap mantan Kepala Staf Umum TNI itu.

Djamari berharap dengan adanya koordinasi yang kuat di internal maupun eksternal kementerian, Kemenko Polkam dapat menunaikan tugas sesuai dengan yang diamanahkan Presiden Prabowo Subianto.

Sebelumnya, Prabowo Subianto melantik Djamari Chaniago sebagai Menko Polkam definitif setelah jabatan itu diisi sementara waktu oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin.

Djamari dilantik oleh Presiden Prabowo sebagai Menko Polkam baru bersama menteri dan wakil menteri lainnya, yang merupakan hasil dari perombakan (reshuffle) ke-3 Kabinet Merah Putih.