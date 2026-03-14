Hari Pertama Operasi Ketupat 2026, Arus Mudik Mulai Terlihat

jpnn.com, JAKARTA - Hari pertama pemberlakuan Operasi Ketupat 2026 dan Posko Angkutan Lebaran resmi dimulai.

Meski volume kendaraan mulai menunjukkan grafik kenaikan, pemerintah memastikan situasi di lapangan masih berjalan kondusif.

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi bersama Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho dan Dirut PT Jasa Marga Rivan Achmad Purwantono memantau langsung pergerakan pemudik di sejumlah titik krusial pada malam pertama operasi di Jasa Marga Tollroad Command Center, Jatiasih, Bekasi, Sabtu (14/3) dini hari.

"Sejauh ini yang kami lihat masih berjalan agak sedikit di atas normal, tetapi relatif cukup berjalan dengan kondusif," kata Dudy saat memberikan keterangan pers.

Dia memprediksi akan terjadi lonjakan volume kendaraan pada malam hari, terutama setelah waktu berbuka puasa. Namun, hingga saat ini, arus lalu lintas masih dalam kategori normal meski ada fluktuasi.

"Kami akan terus monitor. Biasanya bangkitan akan terjadi pada malam hari setelah buka puasa, tetapi sejauh ini masih terlihat normal walaupun memang ada sedikit kenaikan," tuturnya.

Dia berharap momentum mudik tahun ini bisa berjalan lancar tanpa kendala berarti.

"Mudah-mudahan para pemudik bisa melaksanakan perjalanannya dengan selamat," imbuh Dudy.