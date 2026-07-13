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Hari Pertama Sekolah, Ada Teror Bom di SD Srengseng Sawah Jaksel

Hari Pertama Sekolah, Ada Teror Bom di SD Srengseng Sawah Jaksel
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Teror bom di SDN Srengseng Sawah 15 Pagi. Foto: tangkapan layar video warga

jpnn.com, JAKARTA - SDN 15 Pagi Srengseng Sawah, Jakarta Selatan mendadak geger lantaran mendapatkan teror bom dari orang tidak dikenal.

Kapolsek Jagakarsa Kompol Nurma Dewi membenarkan adanya teror bom di SDN 15 Srengseng Sawah tersebut.

"Izin, iya benar," kata Nurma Dewi kepada JPNN.com, Senin (13/7).

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Nurma Dewi mengaku tidak bisa berkomentar lebih jauh, lantaran sedang melakukan koordinasi dan melakukan pengecekan mengenai teror tersebut.

"Saya lagi di SD, nanti dulu ya," kata dia.

Terpisah salah satu orang tua murid Laili mengaku kaget ada teror bom tersebut. Kejadian teror itu sekira pukul 07.00 WIB.

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Dia pun mengaku situasi dan murid menjadi tidak kondusif, lantaran saat itu para siswa sedang melakukan upacara bendera.

"Kejadian pagi, rame banget, anak–anak sudah dipulangkan semua," kata Laili.

SDN 15 Pagi Srengseng Sawah, Jakarta Selatan mendadak geger lantaran mendapatkan teror bom dari orang tidak dikenal.

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