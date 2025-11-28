Hari Pertama Tayang, Film Agak Laen: Menyala Pantiku! Raih 272.846 Penonton

jpnn.com, JAKARTA - Film komedi terbaru persembahan Imajinari, Agak Laen: Menyala Pantiku! mencatatkan rekor sebagai film Indonesia dengan jumlah penonton hari pertama (Opening Day) terbanyak sepanjang 2025.

Tayang mulai 27 November di seluruh bioskop Indonesia, Agak Laen: Menyala Pantiku! meraih 272.846 penonton.

Dengan jumlah penonton itu, kini film Agak Laen: Menyala Pantiku! juga melampaui angka Opening Day film pertamanya (181.689), dan menjadi Top 2 Opening Day Terbesar film komedi Indonesia.

Pada hari pertama penayangan, film Agak Laen: Menyala Pantiku! mendapatkan 3597 showtime di 857 bioskop.

Dengan jumlah angka opening day yang fantastis, pada hari kedua penayangan film Agak Laen: Menyala Pantiku! pun mendapat tambahan layar 1200++ dan showtime hingga 5000++.

“Suatu berkah yang besar. Terima kasih untuk teman-teman penonton yang merayakan dan ikut tertawa bersama film Agak Laen: Menyala Pantiku! di hari pertama penayangannya. Semoga ini menjadi awal yang baik untuk perjalanan film kami di bioskop. Selamat hari Agak Laen!" ungkap penulis dan sutradara Muhadkly Acho.

Produser Ernest Prakasa berharap film tersebut jadi berkat buat banyak orang, mulai dari para pembuatnya, para pengusaha maupun karyawan bioskop, serta tentunya

teman-teman penonton sekalian.

“Untuk teman-teman yang ada di Sumatra dan masih terkena musibah banjir, semoga cepat surut. Yang jauh dari keluarga dan belum terhubung, semoga juga baik-baik saja dan bisa terhubung kembali. Yang terpisahkan, semoga bisa berkumpul kembali dan sehat semua,” tambah Ernest menyampaikan simpati terhadap situasi yang terjadi di Sumatra.