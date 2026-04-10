Hari Pertama WFH, Balai Kota Bandung Lengang, Pelayanan Publik Tetap Berjalan
jpnn.com - BANDUNG - Pemerintah Kota Bandung, Jawa Barat, mulai menerapkan kebijakan work from home (WFH), Jumat 10 April 2026.
Kebijakan ini sesuai dengan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian Nomor 800.1.5/3349/SJ.
Dalam SE itu diatur pelaksanaan WFH dilakukan setiap Jumat oleh seluruh aparatur sipil negara (ASN) pemerintah daerah.
Dari Pantauan JPNN di Pemkot Bandung, Jumat (10/4) pagi, parkiran kendaraan roda dua tampak lebih sepi dibanding hari-hari biasa.
Parkiran mobil pun banyak yang tidak terisi.
Adapun ruangan utama Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bandung terpantau sangat sepi.
Dari 20-an kursi yang ada di ruangan itu, hanya diisi empat orang saja.
"Iya memang WFH ini banyak. Sekarang saya masuk karena piket," kata salah satu pegawai Diskominfo Bandung Randi.
Begini suasana di Pemkot Bandung saat hari pertama penerapan kebijakan WFH. Balai Kota tampak lengang.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
