Hari Perumahan Nasional: Perumnas Serahterimakan Hunian kepada 530 Konsumen

jpnn.com, JAKARTA - Memperingati Hari Perumahan Nasional (HAPERNAS) 2026, Perum Perumnas melakukan serah terima hunian secara serentak kepada lebih dari 530 konsumen melalui kegiatan bertajuk Pindah Bersama ke Perumnas.

Kegiatan yang dipusatkan di salah satu proyek unggulan Perumnas, Samesta Sentraland Cengkareng, ini menjadi bagian dari komitmen memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak, berkualitas dan terjangkau, sekaligus mendukung pencapaian Program 3 Juta Rumah.

Seremoni serah terima ditandai dengan penyerahan kunci secara simbolis kepada perwakilan konsumen oleh Plt Direktur Utama Perum Perumnas bersama Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana BP TAPERA dan Direktur Pengelolaan Perusahaan Umum BP BUMN.

Momen tersebut menjadi representasi dari serah terima hunian yang dilakukan secara serentak kepada konsumen di berbagai proyek Perumnas.

Melalui kegiatan ini, Perumnas menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan perumahan berawal pada hadirnya hunian yang dapat ditempati dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat.

Plt Direktur Utama Perum Perumnas Imelda Alini Pohan mengatakan bahwa momentum HAPERNAS menjadi pengingat bahwa penyediaan perumahan tidak hanya sebatas pada pembangunan hunian secara fisik semata, tetapi juga bagaimana masyarakat dapat semakin mudah mengakses, memiliki hingga menempati hunian yang layak bagi keluarga dan generasi mendatang.

“Keberhasilan yang paling bermakna adalah ketika konsumen menerima kunci rumahnya dan mulai menjadikan hunian tersebut sebagai tempat bertumbuh bersama keluarga. Karena itu, melalui semangat ‘Pindah Bersama ke Perumnas’, kami ingin menghadirkan lebih dari sekadar rumah, tetapi juga memberikan kepastian dan pengalaman bagi masyarakat untuk memulai kehidupan baru bersama Perumnas,” ujar Imelda.

Menurut Imelda, serah terima secara massal ini juga mencerminkan upaya Perumnas untuk terus mempercepat pemenuhan kebutuhan hunian masyarakat di tengah tingginya kebutuhan akan hunian yang terjangkau.