Hari Pohon Sedunia: Kapolda Riau & Pelajar Tanam 2.100 Bibit Tanaman Hutan

jpnn.com, PEKANBARU - Memperingati Hari Pohon Sedunia, Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan memimpin penanaman 21 ribu pohon bersama para pelajar.

Kegiatan inidipusatkan di kawasan wisata Danau Kayangan, Kelurahan Lembah Sari, Kecamatan Rumbai Pesisir, Pekanbaru, Jumat (21/11/2025).

Irjen Herry menanam pohon bersama ratusan pelajar, komunitas lingkungan, serta masyarakat sekitar.

Baca Juga: Ratusan Pelajar di Riau Tanam Pohon Bersama Kapolda dan Rocky Gerung

Berbagai jenis pohon produktif ditanam dalam kegiatan tersebut, mulai dari mangga, alpukat, lengkeng, matoa, hingga durian. Selain itu, sebagai bentuk dukungan terhadap pelestarian ekosistem perairan, dilakukan pula penebaran 2.100 benih ikan patin di Danau Kayangan.

Di hadapan para peserta kegiatan, Kapolda Irjen Herry menegaskan bahwa Hari Pohon Sedunia bukanlah sekadar perayaan tahunan, melainkan momentum penting untuk membangun kesadaran kolektif masyarakat terhadap kelestarian lingkungan.

“Saya berharap Hari Pohon ini menjadi melting pot, menjadi momen bersejarah bagi kita semua. Bagaimana kita bisa terus melakukan penanaman pohon secara masif,” ucap Irjen Herry.

Ia juga mengajak para pelajar untuk menjadi agen perubahan dan menyebarkan semangat menanam pohon kepada sesama teman.

“Menanam pohon adalah menanam harapan dan masa depan. Ini kontribusi nyata. Kita tidak berhenti hari ini saja, karena sudah satu minggu sebelumnya kita rutin melaksanakannya,” ujarnya.