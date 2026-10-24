Hari Santri 2026, Bamusi Luncurkan Majelis Mega Zikir di Masjid At-Taufiq
jpnn.com, JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) menggelar peluncuran terbatas (soft launching) Majelis Mega Zikir di Masjid Jami At-Taufiq, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (24/10).
Peluncuran dilaksanakan bersamaan dengan peringatan Hari Santri 2026, dihadiri oleh ratusan jemaaah subuh gabungan Jagakarsa, Jakarta Selatan.
‘’Majelis Mega Zikir adalah majelis salawat dan majelis ilmu. Majelis ini akan kami adakan di Masjid At-Taufiq ini setiap bulan. Jadi silakan jamaah dari Lenteng Agung, Depok, bahkan masyarakat dari seluruh Ibukota Jakarta kami persilakan bergabung, majelis ini terbuka untuk umum,’’ kata Ketua Umum DPP Bamusi Nasyirul Falah Amru dalam sambutannya di hadapan jemaah.
Menurut Anggota DPR RI dari Komisi III ini, Majelis Mega Zikir nantinya akan dibimbing oleh para pembimbing dari kalangan habaib dan ulama terkenal lainnya.
Anggota Dewan dari Dapil Jawa Timur X (Lamongan dan Gresik) ini belum menyebutkan nama para pembimbing itu.
‘’Nama-nama mereka akan kami sebutkan nanti saat launching 12 November 2026, bertepatan dengan Hari Pahlawan. Untuk menghormati jasa pahlawan, kita isi negeri ini dengan kalimat-kalimat thayyibah, zikir, dan doa-doa,’’ jelas Gus Falah, panggilan akrab Nasyirul Falah.
Sebagai Ketua DKM Masjid At-Taufiq, Muhammad Shodri menyambut ramah ratusan jamaah yang datang sebelum subuh dari Depok, Jagakarsa, Lenteng Agung, dan pelosok Jakarta lainnya.
Dia mengajak mereka meramaikan Majelis Mega Zikir yang di dalamnya masyarakat akan diajak mempraktekkan, mendalami, dan mengkaji zikrullah.
Majelis Mega Zikir Bamusi nantinya akan dibimbing oleh para pembimbing dari kalangan habaib dan ulama terkenal lainnya
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