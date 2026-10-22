menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Pendidikan » Hari Santri 2026: Bantuan Pendidikan dan Renovasi Pesantren Capai Rp 27,5 Miliar

Hari Santri 2026: Bantuan Pendidikan dan Renovasi Pesantren Capai Rp 27,5 Miliar

Hari Santri 2026: Bantuan Pendidikan dan Renovasi Pesantren Capai Rp 27,5 Miliar
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pimpinan Pendistribusian, Pendayagunaan, dan Pemberdayaan BAZNAS RI, Idy Muzayyad. Foto: Baznas

jpnn.com, JAKARTA - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) menyalurkan bantuan senilai Rp 27,5 miliar untuk mendukung pendidikan 2.500 santri dan perbaikan sarana serta prasarana 700 pesantren di Indonesia dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional 2026.

Pimpinan Pendistribusian, Pendayagunaan, dan Pemberdayaan Baznas RI, Idy Muzayyad, mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap pendidikan santri, khususnya dari kalangan mustahik atau penerima zakat, serta peningkatan kualitas fasilitas pesantren.

“Pada Hari Santri ini, sebagai wujud perhatian Baznas kepada pendidikan santri, Baznas memberikan beasiswa kepada 2.500 santri di seluruh Indonesia dengan nilai Rp10 miliar,” kata Idy dalam upacara peringatan Hari Santri di Sekolah Cendekia Baznas, Bogor, Jawa Barat, Kamis (22/10).

Baca Juga:

Selain beasiswa, Baznas mengalokasikan Rp17,5 miliar untuk membantu renovasi 700 pesantren melalui program Pesantren Nyaman Belajar.

Bantuan tersebut ditujukan untuk mendukung perbaikan sarana dan prasarana agar kegiatan belajar mengajar di lingkungan pesantren dapat berlangsung lebih baik.

Idy menjelaskan, penyaluran bantuan pendidikan dan renovasi pesantren merupakan bagian dari pemanfaatan zakat yang dihimpun dari para muzaki atau pembayar zakat untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.

Baca Juga:

Melalui program beasiswa, Baznas berharap para santri dapat memperoleh dukungan untuk melanjutkan pendidikan dan meningkatkan kemampuan mereka.

Sementara itu, perbaikan fasilitas pesantren diharapkan dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih nyaman.

Baznas memperingati Hari Santri Nasional dengan menyalurkan Rp 27,5 miliar untuk beasiswa 2.500 santri dan renovasi 700 pesantren di Indonesia.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI