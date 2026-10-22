Hari Santri 2026: Bantuan Pendidikan dan Renovasi Pesantren Capai Rp 27,5 Miliar
jpnn.com, JAKARTA - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) menyalurkan bantuan senilai Rp 27,5 miliar untuk mendukung pendidikan 2.500 santri dan perbaikan sarana serta prasarana 700 pesantren di Indonesia dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional 2026.
Pimpinan Pendistribusian, Pendayagunaan, dan Pemberdayaan Baznas RI, Idy Muzayyad, mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap pendidikan santri, khususnya dari kalangan mustahik atau penerima zakat, serta peningkatan kualitas fasilitas pesantren.
“Pada Hari Santri ini, sebagai wujud perhatian Baznas kepada pendidikan santri, Baznas memberikan beasiswa kepada 2.500 santri di seluruh Indonesia dengan nilai Rp10 miliar,” kata Idy dalam upacara peringatan Hari Santri di Sekolah Cendekia Baznas, Bogor, Jawa Barat, Kamis (22/10).
Selain beasiswa, Baznas mengalokasikan Rp17,5 miliar untuk membantu renovasi 700 pesantren melalui program Pesantren Nyaman Belajar.
Bantuan tersebut ditujukan untuk mendukung perbaikan sarana dan prasarana agar kegiatan belajar mengajar di lingkungan pesantren dapat berlangsung lebih baik.
Idy menjelaskan, penyaluran bantuan pendidikan dan renovasi pesantren merupakan bagian dari pemanfaatan zakat yang dihimpun dari para muzaki atau pembayar zakat untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.
Melalui program beasiswa, Baznas berharap para santri dapat memperoleh dukungan untuk melanjutkan pendidikan dan meningkatkan kemampuan mereka.
Sementara itu, perbaikan fasilitas pesantren diharapkan dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih nyaman.
Baznas memperingati Hari Santri Nasional dengan menyalurkan Rp 27,5 miliar untuk beasiswa 2.500 santri dan renovasi 700 pesantren di Indonesia.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Kado Hari Santri, Universitas Sunan Gresik Siapkan 25 Beasiswa Kedokteran Gigi untuk Santri
- Asa dan Cita Santri Jateng di Hari Santri Nasional 2026
- Ruang Amal Indonesia dan BAZNAS Antarkan Mustahik Berdaya Melalui Amal Vokasi
- Di Jateng Ada 5.400 Pesantren, Ahmad Luthfi Perkuat Dukungan untuk Santri-Guru Agama
- Program Madrasah Layak Belajar 2026 Dorong Fasilitas Pendidikan yang Aman
- Tim BTB Kerahkan 51 Personel untuk Tangani Karhutla di Tiga Pulau