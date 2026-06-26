Hari Silsilah ke-35 Prof Kadirun Yahya: Menag Ajak Jemaah Tarekat Doakan Negeri

jpnn.com, DEPOK - Menteri Agama Prof Dr Nasaruddin Umar menyampaikan rasa hormat dan apresiasi setinggi-tingginya atas penyelenggaraan Hari Guru/Hari Silsilah ke-35 Tarekat Naqsyabandiyah Sayyidi Syaikh Kadirun Yahya Muhammad Amin Alkhalidi di Surau Qutubul Amin, Arco, Depok.

"Saya Menteri Agama RI menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas penyelenggaraan kegiatan peringatan Hari Silsilah tarekat Naqsyabandiyah Prof Dr H Sayyidi Syaikh Kadirun Yahya Muhammad Amin Alkhalidi," kata Menag di depan ribuan jemaah, Minggu (20/6).

Menag menyampaikan apresiasinya melalui tayangan video.

Menag melakukan itu, karena berhalangan untuk bisa bertatap muka langsung dengan ribuan jemaah tarekat.

"Sebenarnya, saya pingin sekali, dan sudah menjadualkan. Tapi, tiba-tiba ada acara mendadak yang tidak boleh saya tundakan. Saya harus ke suatu tempat yang diperintahkan," kata Menag

‎Menag menegaskan peringatan ini menjadi momen penting untuk mengenang dan meneladani sosok Sayyidi Syaikh Kadirun Yahya sebagai seorang ulama besar, seorang akademisi dan seorang mursyid kharismatik.

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"(Beliau) yang memimpin silsilah emas tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah," tegas Menag.

‎Beliau, lanjut Menag, membuktikan bahwa kecintaan kepada Allah SWT dan kedalaman spiritual tidak menghalangi kiprah seseorang berkontribusi pada negara, ilmu pengetahuan, dan keluarga.