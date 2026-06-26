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Hari Silsilah ke-35 Prof Kadirun Yahya: Menag Ajak Jemaah Tarekat Doakan Negeri

Hari Silsilah ke-35 Prof Kadirun Yahya: Menag Ajak Jemaah Tarekat Doakan Negeri
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Menko Muhaimin Iskandar didampingi Ketua Majelis Silaturahmi Qutubul Amin H Suroso Surya Atmadja nampak khidmat mengikuti peringatan HG 109. Foto: dok sumber

jpnn.com, DEPOK - Menteri Agama Prof Dr Nasaruddin Umar  menyampaikan rasa hormat dan apresiasi setinggi-tingginya atas penyelenggaraan Hari Guru/Hari Silsilah ke-35 Tarekat Naqsyabandiyah Sayyidi Syaikh Kadirun Yahya Muhammad Amin Alkhalidi di Surau Qutubul Amin, Arco, Depok.

"Saya Menteri Agama RI menyampaikan apresiasi  setinggi-tingginya atas penyelenggaraan kegiatan peringatan Hari Silsilah tarekat Naqsyabandiyah Prof Dr H Sayyidi Syaikh Kadirun Yahya Muhammad Amin Alkhalidi," kata Menag di depan ribuan jemaah, Minggu (20/6).

Menag menyampaikan apresiasinya melalui tayangan video.

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Menag melakukan itu, karena berhalangan untuk bisa bertatap muka langsung dengan ribuan jemaah tarekat.

"Sebenarnya, saya pingin sekali, dan sudah menjadualkan. Tapi, tiba-tiba ada acara mendadak yang  tidak boleh saya tundakan. Saya harus ke suatu tempat yang diperintahkan," kata Menag

‎Menag menegaskan peringatan ini menjadi momen penting untuk mengenang dan meneladani sosok Sayyidi Syaikh Kadirun Yahya sebagai seorang ulama besar, seorang akademisi dan seorang mursyid kharismatik.

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"(Beliau) yang memimpin silsilah emas  tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah," tegas Menag.

‎Beliau, lanjut Menag, membuktikan bahwa kecintaan kepada Allah SWT dan kedalaman spiritual tidak menghalangi kiprah seseorang berkontribusi pada negara, ilmu pengetahuan, dan keluarga.

Menag menegaskan peringatan ini menjadi momen penting untuk mengenang dan meneladani sosok Sayyidi Syaikh Kadirun Yahya sebagai seorang ulama besar

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