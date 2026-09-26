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Hari Tani, Harga Pupuk Subsidi Makin Terjangkau

Hari Tani, Harga Pupuk Subsidi Makin Terjangkau
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Ilustrasi petani di sawah. Foto: Ricardo/jpnn

jpnn.com, JAKARTA - PT Pupuk Indonesia (Persero) terus memperkuat komitmennya dalam mendukung petani melalui ketersediaan pupuk, kemudahan penebusan, serta harga pupuk subsidi yang semakin terjangkau.

Bagi perusahaan, petani merupakan garda terdepan dalam menjaga keberlanjutan sektor pertanian dan ketahanan pangan nasional.

Oleh karena itu, Pupuk Indonesia memastikan transformasi yang dilakukan perusahaan bermuara pada manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh petani.

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“Bagi Pupuk Indonesia, memastikan pupuk tersedia, mudah ditebus, dan terjangkau merupakan bagian dari komitmen kami untuk selalu hadir bersama petani. Berbagai revitalisasi dan transformasi yang kami lakukan tidak berhenti pada peningkatan efisiensi perusahaan, tetapi harus memberikan manfaat nyata di lapangan bagi petani, termasuk melalui harga pupuk yang semakin terjangkau dan akses yang semakin mudah,” ujar Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi.

Komitmen tersebut salah satunya tercermin dari kebijakan penurunan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk subsidi hingga 20% yang berlaku sejak Oktober 2025.

Penurunan HET ini didukung oleh program revitalisasi pabrik yang dilakukan Pupuk Indonesia secara bertahap untuk meningkatkan efisiensi produksi.

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Efisiensi di sisi hulu tersebut kemudian diteruskan menjadi manfaat bagi petani melalui harga pupuk yang lebih terjangkau.

Melalui program Agrosolution, Rembuk Tani, dan TAJUMASE, perusahaan memberikan pendampingan sekaligus membuka akses terhadap berbagai dukungan, mulai dari budidaya hingga pembiayaan.

Bagi Pupuk Indonesia, petani merupakan garda terdepan dalam menjaga keberlanjutan sektor pertanian dan ketahanan pangan nasional.

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