Hari Terakhir KRYD, ETLE Drone Pantau Tol Japek, 35 Truk Sumbu 3 Ditindak
jpnn.com, JAKARTA - Korlantas Polri tidak mengendurkan pengawasan di ruas Tol Jakarta-Cikampek (Japek) meski memasuki hari terakhir masa Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD), Minggu (29/3).
Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho mengatakan teknologi ETLE Drone Patrol Presisi dikerahkan di Km 29 untuk memantau kelancaran arus balik sekaligus menyisir pelanggar aturan.
Hasilnya, puluhan kendaraan besar kedapatan melanggar aturan operasional.
Irjen Agus menyatakan bahwa pengawasan udara menjadi instrumen vital dalam memastikan sisa arus balik berjalan aman.
"Sesuai petunjuk Bapak Kapolri, kami pastikan sisa pemudik ini tetap terlayani dengan baik hingga masa KRYD berakhir hari ini," kata Irjen Agus.
Dia menjelaskan berdasarkan data Korlantas Polri, tercatat sedikitnya ada 35 kendaraan sumbu tiga ke atas yang terpaksa ditindak petugas karena nekat melintas di ruas Tol Japek di luar jadwal yang ditentukan.
Di sisi lain, hingga pukul 12.45 WIB, Irjen Agus melaporkan situasi di titik-titik krusial masih terpantau kondusif.
Pada Exit Tol KM 29 Arus lalu lintas lancar di kedua arah dan di Tol Layang MBZ, arus kendaraan dari arah Cikampek menuju Jakarta maupun sebaliknya dalam kondisi terkendali.
