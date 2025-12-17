menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Sosial » Hari Terakhir Pemutihan Pajak Kendaraan, Samsat Sumsel Buka Hingga Tengah Malam

Hari Terakhir Pemutihan Pajak Kendaraan, Samsat Sumsel Buka Hingga Tengah Malam

Hari Terakhir Pemutihan Pajak Kendaraan, Samsat Sumsel Buka Hingga Tengah Malam
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pengumuman perpanjangan program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Foto: Pemprov Sumsel.

jpnn.com, SUMATERA SELATAN - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan memperpanjang program pemutihan pajak kendaraan bermotor.

Pada hari terakhir hari ini, seluruh kantor layanan Samsat di Sumsel akan tetap melayani wajib pajak hingga pukul 24.00 WIB.

Perpanjangan pemutihan layanan pajak tersebut atas instruksi langsung Gubernur Sumsel Herman Deru.

Baca Juga:

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumsel Achmad Rizwan menyampaikan kebijakan ini diambil untuk mengakomodasi tingginya antusiasme masyarakat yang ingin memanfaatkan insentif pajak di hari penutupan.

"Bapak Gubernur telah memerintahkan agar layanan operasional Samsat pada hari hati ini dibuka sampai dengan pukul 12 malam untuk melayani masyarakat," ujar Rizwan, Rabu (17/12).

Langkah ini kata Rizwan, bertujuan agar tidak ada masyarakat yang terlewat dalam mendapatkan program penghapusan denda pajak.

Baca Juga:

"Perpanjangan waktu ini berlaku di seluruh titik layanan untuk mengantisipasi lonjakan antrean yang biasanya terjadi pada detik-detik terakhir masa berakhirnya program," kata Rizwan.

Oleh sebab itu, Rizwan meminta kepada seluruh pemilik kendaraan bermotor di wilayah Sumatera Selatan untuk segera memanfaatkan sisa waktu yang tersedia.

Pemprov Sumsel resmi memperpanjang jam operasional pemutihan pajak kendaraan bermotor.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI