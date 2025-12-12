Hari Transmigrasi 2025: Morotai Tak Lagi Terpencil, Tetapi Strategis
jpnn.com, MOROTAI - Pulau Morotai kini menapaki babak baru. Di tengah potensi besar—mulai dari 2.600 ton tuna per tahun hingga 13.400 hektare perkebunan kelapa—masyarakatnya masih belum menikmati sepenuhnya kekayaan alam yang melimpah.
Momentum Hari Transmigrasi 2025 pun menjadi titik balik bagi konsep “New Transmigrasi”: pergeseran dari sekadar perpindahan penduduk menjadi gerakan kebudayaan dan ekonomi yang regeneratif.
Ketua Tim Ekspedisi Patriot UI, Dr. Rachma Fitriati, M.Si., M.Si (Han), menegaskan bahwa paradigma baru ini menempatkan masyarakat sebagai pusat perubahan.
“New Transmigrasi bukan lagi soal memindahkan manusia dari pulau padat ke pulau kosong. Ini seni memindahkan cara berpikir, dari ekonomi ekstraktif menuju ekonomi regeneratif yang memulihkan,” ujar Rachma, dalam keterangannya, Jumat (12/12).
Morotai adalah kanvas terbaik untuk mewujudkan visi ini. Namun potret di lapangan masih menyisakan kesenjangan.
Tim Ekspedisi Patriot UI mencatat nelayan tradisional Morotai kerap kalah bersaing dengan kapal-kapal besar di zona tangkap dekat pantai.
“Mereka seperti penonton di rumah sendiri,” kata Helmi Muhammad, Kepala Desa Bere-bere.
Rantai dingin yang kerap terputus akibat listrik tak stabil membuat hasil tangkapan tak jarang dijual murah atau rusak sebelum sempat dipasarkan.
Morotai menghadirkan babak baru transmigrasi dengan mendorong kemandirian ekonomi warga.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Transmigrasi Baru, Strategi Bangun Ketahanan Nasional dan Dorong Ekonomi Inklusif
- Genjot Pemerataan Ekonomi Nasional, Menko AHY Bakal Revitalisasi Kawasan Transmigrasi
- Audiensi dengan Kementrans, Pemkab Muba Usulkan Pembangunan Kawasan Transmigrasi
- Wamentrans Viva Yoga Dorong PATRI Ikut Berkontribusi Wujudkan Swasembada Pangan
- Menko AHY Apresiasi Kementerian ATR/BPN: Tanpa Kepastian Tanah, Tak Ada Pembangunan
- Menteri Sulaiman Gulirkan Ide Transmigran Garap Sektor Kelautan demi Kedaulatan Pangan