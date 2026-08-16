Hari Veteran Nasional, Menhan Sjafrie: Kehormatan adalah Identitas Pejuang  

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyampaikan pesan mendalam mengenai arti kehormatan bagi generasi muda dalam agenda peringatan Hari Veteran Nasional 2026 yang digelar di Balai Sudirman, Jakarta, Rabu (12/8).

Dalam pidatonya, Sjafrie menegaskan bahwa kehormatan bukan sekadar simbol, melainkan hasil nyata dari pengabdian kepada bangsa dan negara.

“Kehormatan ini adalah sangat penting bagi kita generasi muda, generasi penerus. Karena nilai kehormatan adalah resultan dari hasil pengabdian kita kepada negara dan bangsa. Dan kehormatan itu adalah terus melekat di dalam pribadi, personal, dan terus menjadi lambang kepribadian seorang pejuang,” ujarnya.

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Sjafrie menekankan bahwa generasi penerus harus menjadikan nilai kehormatan sebagai fondasi moral dalam kehidupan berbangsa. Menurutnya, kehormatan yang diperoleh para veteran melalui perjuangan dan pengorbanan harus menjadi teladan yang dijaga dan diwariskan.

Hari Veteran Nasional, yang diperingati setiap 10 Agustus, menjadi momentum refleksi atas jasa para pejuang yang telah mempertaruhkan hidup demi kemerdekaan dan persatuan Indonesia.

Kehadiran Menhan di Balai Sudirman menegaskan komitmen pemerintah untuk terus menghidupkan semangat patriotisme di tengah generasi muda.

Pesan Sjafrie menegaskan bahwa kehormatan bukan hanya milik para veteran, tetapi juga harus menjadi identitas generasi penerus. Dengan menjunjung tinggi nilai tersebut, bangsa Indonesia diharapkan mampu menjaga persatuan, kedaulatan, dan martabat di tengah tantangan zaman.(flo/jpnn)