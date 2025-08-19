Hari yang Mantap dari Gustiwiw Viral di Media Sosial

jpnn.com, JAKARTA - Hari yang Mantap, lagu dari album terbaru dan terakhir milik mendiang Gusti Irwan Wibowo alias Gustiwiw, sukses menjadi fenomena baru di media sosial.

Lagu yang hadir dalam album Endikup itu ramai digunakan oleh netizen di video-video kreasi di platform seperti TikTok (751 Ribu Reaksi TikTok) dan Instagram Reels 103 Ribu Reaksi Reels).

Hal tersebut tidak lepas dari lirik jenaka yang sederhana, melodi yang melekat di kepala serta aransemen yang mengundang senyum dari Gustiwiw.

Lagu Hari yang Mantap merupakan hasil kolaborasi Gustiwiw dengan Nehru Rindra yang menyajikan nuansa duet menyenangkan, namun penuh chemistry.

Lirik-lirik jenaka seperti 'Hari yang mantap, aduh sedap' sampai 'Apa bisa kita bertemu walau sebentar?' jadi bagian paling banyak dipakai dalam berbagai konten, mulai dari video parodi, daily vlog, hingga lipsync challenge.

Hasil tersebut jadi penanda meroketnya lagu Hari yang Mantap sehingga memicu juga berbagai versi cover dan remix yang tersebar di timeline media sosial belakangan ini

Endikup merupakan album yang dirilis tepat sebulan setelah Gustiwiw meninggal dunia akibat serangan jantung di Lembang, Bandung Barat pada 15 Juni 2025 lalu.

Dirilis secara posthumous, album itu menjadi karya perpisahan sekaligus persembahan cinta terakhir Gustiwiw untuk para penikmat musik Indonesia.