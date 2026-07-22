Harianto Diserang Harimau Sumatera di Siak, Begini Kronologinya
jpnn.com, SIAK - Seorang pekerja pembukaan lahan dan pembuatan kanal diserang Harimau Sumatera saat berada di sekitar camp tempatnya bekerja, di Kampung Teluk Lanus, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak.
Pria yang bernama Harianto (31) itu diserang harimau pada Selasa, 21 Juli 2026 sekitar pukul 19.30 WIB.
Kejadian bermula ketika Harianto berpamitan keluar dari camp menuju area kanal yang berada tidak jauh dari lokasi untuk buang air besar.
Sekitar 10 menit kemudian, rekan-rekan kerjanya dikejutkan dengan teriakan minta tolong dari arah lokasi tersebut.
Mendengar jeritan korban, para pekerja langsung berupaya melakukan pencarian. Namun kondisi gelap membuat kesulitan menemukan posisi Harianto.
Demi membantu pencarian, para pekerja kemudian menyalakan mesin excavator beserta lampu penerangan alat berat.
Sorotan lampu mengarah ke lokasi suara korban dan memperlihatkan seekor Harimau Sumatera yang sedang menerkam Harianto.
Diduga terkejut oleh cahaya lampu dan suara mesin alat berat, harimau tersebut langsung melepaskan gigitannya dan melarikan diri ke kawasan hutan.
Pria itu bernama Harianto (31), diserang harimau pada Selasa, 21 Juli 2026 sekitar pukul 19.30 WIB.
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