Hariff Dipa Persada Raih Penghargaan Rintisan Teknologi 2025

jpnn.com, JAKARTA - PT Hariff Dipa Persada (Hariff Defense) sukses meraih penghargaan Rintisan Teknologi Industri (RINTEK) 2025 yang digelar oleh Kementerian Perindustrian RI.

Penghargaan ini diberikan atas keberhasilan Hariff Defense dalam menghadirkan inovasi produk unggulan, yaitu Sisbak Mortir (Sistem Penembakan Mortir berbasis Komputer), yang diperkenalkan dalam ajang Indonesia 4.0 Conference & Expo 2025 di Jakarta International Convention Center pada 17–18 September 2025.

Pencapaian ini telah mendapat sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada 2021,dengan nilai 51,98% dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin) melampaui ketentuan minimal.

Selain itu pencapaian ini telah mendapat pengakuan hak merek dari Direktorat JenderalKekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) pada 2022.

Penghargaan Rintek (Rintisan Teknologi) 2025 diserahkan langsung oleh Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, kepada Direktur Bisnis Hariff Defense, Uco Isnaini.

“Sisbak Mortir adalah bukti komitmen kami untuk menghadirkan solusi pertahanan yang tidak hanya unggul dari sisi teknis, tetapi juga sepenuhnya dikembangkan oleh sumber daya manusia dan industri nasional. Penghargaan ini menjadi pemacu semangat kami untuk terus melakukan riset, pengembangan, serta kolaborasi dalam menghadirkan teknologi terbaik untuk bangsa," ujar Direktur Utama Hariff Defense Adi Nugroho dalam keterangan persnya.

Seremoni penganugerahan yang dihadiri jajaran pejabat tinggi pemerintah dan pelaku industri nasional ini menjadi momentum penting, tidak hanya bagi Hariff Defense, tetapi juga bagi perkembangan industri pertahanan dalam negeri.

Inovasi Sisbak Mortir merupakan hasil perjalanan panjang penelitian dan pengembangan yang dilakukan Hariff Defense bersama Pusat Kesenjataan Infanteri (Pussenif) sejak 2015.