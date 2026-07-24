Harimau Putih Koleksi Semarang Zoo Ditemukan Mati, Wali Kota Buka Suara

jpnn.com, SEMARANG - Seekor harimau putih koleksi Semarang Zoo atau Kebun Binatang (Bunbin) Mangkang, Kota Semarang, Jawa Tengah ditemukan mati.

Kematian mamalia karnivor bernama Anggun itu diduga berkaitan dengan kesalahan dalam proses anestesi yang memicu abses dan infeksi.

Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti mengaku prihatin atas kematian harimau putih, yang selama ini menjadi salah satu satwa favorit pengunjung.

“Sedih banget. Kami akan selidiki karena itu adalah kekayaan dari Semarang Zoo,” kata Agustina ditemui di Balai Kota Semarang, Jumat (24/7) sore.

Menurutnya, harimau putih merupakan daya tarik utama yang selalu ingin dilihat masyarakat saat berkunjung ke Semarang Zoo.

“Ini menjadi titik di mana teman-teman, masyarakat itu kalau ke Semarang Zoo pasti melihat harimau putih. Sedih banget,” ujarnya.

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Agustina memastikan akan mengusut dugaan kesalahan dalam prosedur anestesia terhadap satwa agar kejadian serupa tidak terulang.

Meski demikian, Agustina mengaku belum menerima laporan lengkap mengenai penyebab pasti kematian harimau putih tersebut.