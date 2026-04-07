Harimau Sumatera Muncul di Area Kerja PHR Duri, Auman Terdengar oleh Petugas

Tim BKSDA dan PHR melakukan mitigasi kemunculan harimau di wilayah kerja Duri. Foto: Dok. BKSDA

jpnn.com, BENGKALIS - Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau menindaklanjuti laporan kemunculan seekor Harimau Sumatera (Panthera tigris sumatrae) di area kerja PT Pertamina Hulu Rokan (PHR), Duri Field, Kabupaten Bengkalis.

Kepala Bidang BKSDA Riau Teknis Ujang Holisudin Supartono mengatakan pihaknya telah menerima laporan dari pihak PHR pada Minggu, 5 April 2026.

Setelah beredarnya video yang memperlihatkan kemunculan satwa dilindungi tersebut di lokasi DSF 125 Tonggak 8.

Dia menyampaikan bahwa hasil identifikasi terhadap video yang beredar memastikan bahwa satwa tersebut merupakan Harimau Sumatera berusia dewasa.

“Salah satu karyawan PHR sempat berhadapan langsung dengan harimau tersebut dan mengambil dokumentasi,” kata Ujang, Selasa (7/4).

Menindaklanjuti laporan tersebut, pada Senin 6 April 2026, tim gabungan BBKSDA Riau bersama pihak keamanan PT PHR turun langsung ke lokasi untuk melakukan mitigasi dan identifikasi lapangan.

“Dalam proses pengecekan, tim mendengar suara auman harimau di sekitar titik awal perjumpaan,” jelas Ujang.

Demi menghindari risiko konflik dan menjaga keselamatan, tim kemudian bergeser sejauh kurang lebih 500 meter dari sumber suara untuk melanjutkan pemantauan.

