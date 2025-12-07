Haris Pratama Minta Ferry Irwandi Jangan Provokasi Korban Bencana
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum DPP KNPI, Haris Pertama angkat bicara terkait pernyataan selebgram Ferry Irwandi yang menuding pemerintah tidak hadir dalam penanganan bencana alam di Sumatera.
Dia juga menyoroti pernyataan Ferry yang menyebut adanya insiden horor berupa pemerkosaan di wilayah terdampak bencana dalam tayangan YouTube miliknya.
Menurut Haris, pernyataan tersebut sangat berbahaya dan berpotensi menimbulkan keresahan publik.
Haris menilai ucapan Ferry Irwandi, bisa memicu kegaduhan di tengah situasi darurat ketika masyarakat justru membutuhkan ketenangan.
“Kalau memang niat awalnya adalah membantu, itu sudah sangat baik. Jangan kemudian berbicara seenaknya di ruang publik dengan narasi seolah-olah negara tidak hadir dan kejadian horor pemerkosaan di lokasi bencana. Itu bisa memancing emosi warga yang sedang dalam kondisi rentan,” kata Haris dalam keterangannya, Minggu (7/12).
Haris menegaskan dalam kondisi bencana, yang paling dibutuhkan masyarakat adalah ketenangan, solidaritas, dan kolaborasi, bukan narasi provokatif yang berpotensi memperkeruh suasana.
Dia mengingatkan bahwa bantuan kemanusiaan bukan ajang pencitraan, apalagi dijadikan alat untuk membangun opini yang tidak berdasar dan provokatif.
“Negara tidak pernah bekerja sendirian. Penanganan bencana memang harus melibatkan semua unsur, mulai dari pemerintah pusat, daerah, TNI-Polri, hingga relawan dan organisasi masyarakat. Namun, bukan berarti pemerintah absen,” tuturnya.
Ketua Umum DPP KNPI, Haris Pertama angkat bicara terkait pernyataan selebgram Ferry Irwandi.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Pertamina Sukses Tembus Akses Terputus untuk Salurkan BBM ke Wilayah Bireuen
- Jumlah Korban Meninggal Bencana Alam di Sumut Bertambah Jadi 330 Orang
- Pemko Pekanbaru Salurkan Bantuan Rp3 Miliar untuk Korban Bencana di Sumatra
- Sumatra Terendam Banjir, DPR Didesak Panggil Zulhas dan Para Eks Menhut Lainnya
- Pusdeham Institut Ingatkan Ferry Irwandi: Jangan Politisasi Derita Korban Bencana
- Jasa Raharja & Ditlantas Polda Sumbar Salurkan Bantuan ke Korban Banjir di Lubuk Minturun