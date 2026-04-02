Harlah Ke-113 Mathla’ul Anwar, Jazuli: Momentum Penguatan Peran Strategis

jpnn.com - JAKARTA - Anggota DPR RI Dapil Banten Jazuli Juwaini mengatakan peringatan Hari Lahir (Harlah) Ke-113 Hijriah Mathla’ul Anwar menjadi momen penitng untuk memperkuat jati diri sekaligus memperluas peran organisasi dalam bidang pendidikan, dakwah dan sosial kemasyarakat.

Jazuli yang merupakan kader Mathla’ul Anwar itu menyatakan bahwa usia lebih dari satu abad bukan sekadar penanda perjalanan panjang, melainkan refleksi keteguhan gerakan yang lahir dari keprihatinan dan harapan umat.

“Mathla’ul Anwar sejak awal berdirinya pada 1916 di Menes, Banten, telah menegaskan diri sebagai cahaya bagi umat, tidak hanya dalam ilmu pengetahuan, tetapi juga nilai, akhlak, dan keberpihakan kepada masyarakat kecil,” ujar Jazuli dalam keterangannya Kamis (2/4).

Dia menjelaskan bahwa organisasi yang didirikan oleh ulama visioner K.H. Mas Abdurrahman bersama tokoh, seperti K.H. Entol Mohamad Yasin dan K.H. Tb Mohamad Sholeh tersebut sejak awal menempatkan pendidikan sebagai instrumen transformasi sosial.

Menurut dia, Mathla’ul Anwar tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keagamaan, tetapi juga gerakan peradaban yang berperan dalam membangun sistem pendidikan yang terstruktur, moderat, dan berorientasi pada pencerahan umat.

Mathla’ul Anwar berpegang pada sembilan prinsip dasar, di antaranya berlandaskan Al-Qur’an dan sunah, menjaga persatuan akidah, menjunjung toleransi dalam khilafiah, serta berorientasi pada kemaslahatan umat.

Selain itu, organisasi ini juga didorong untuk mampu berperan dalam kehidupan berbangsa melalui pendekatan siyasah yang bijak, serta membangun kolaborasi dengan pemerintah demi kemajuan bersama.

Jazuli menilai di tengah dinamika zaman yang terus berubah, Mathla’ul Anwar telah menunjukkan kontribusi nyata melalui jaringan lembaga pendidikan yang tersebar luas, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi.