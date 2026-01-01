Harlah ke-28 PKB, Siswa Arus Kualan Dapat Beasiswa Jejak Nusantara

jpnn.com, JAKARTA - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) MPR RI menyerahkan Beasiswa Jejak Nusantara kepada siswa Sekolah Alam Arus Kualan.

Bantuan itu menjadi bagian dari rangkaian Hari Lahir (Harlah) ke-28 PKB.

Beasiswa diberikan sebagai dukungan terhadap pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan yang berpijak pada adat, budaya, dan pelestarian alam.

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Ada lima kategori beasiswa yang disiapkan. Mulai dari Pelatihan Bisnis Kreatif dan Pariwisata di Bali, Pelatihan Jurnalistik di Pontianak, Pelatihan Pembuatan Film Dokumenter, hingga Pelatihan Bahasa Inggris di Pare, Kediri, Jawa Timur.

Beasiswa diserahkan Pembina DPP Perempuan Bangsa Rustini Muhaimin, Wakil Ketua Umum DPP PKB Ida Fauziyah, Ketua Fraksi PKB MPR RI Neng Eem Marhamah, anggota DPR RI Fraksi PKB Daniel Johan, serta Sekjen DPP Perempuan Bangsa Nur Nadlifah.

Ketua Fraksi PKB MPR RI Neng Eem Marhamah mengatakan bantuan tersebut merupakan realisasi komitmen Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar yang terinspirasi kiprah Sekolah Alam Arus Kualan.

"Penghargaan ini sesungguhnya adalah janji dari Ketua Umum kami, Gus Muhaimin Iskandar. Kami semua terkagum-kagum saat Dellyana Winki mempresentasikan Sekolah Alam Arus Kualan pada peringatan Harlah PKB tahun lalu. Dari situlah lahir komitmen untuk memberikan dukungan nyata kepada sekolah ini," kata Neng Eem, Kamis (9/7).

Menurut dia, PKB memandang pendidikan bukan sekadar belajar di ruang kelas, tetapi juga membangun karakter, menjaga akar budaya, dan menumbuhkan kepedulian terhadap alam.