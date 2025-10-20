Harlah ke-61, Golkar DKI Ziarah ke Taman Makam Pahlawan Kalibata

jpnn.com, JAKARTA - DPD Partai Golkar DKI Jakarta mengikuti ziarah ke Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (20/10/2025).

Ziarah ini merupakan rangkaian peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-61 Partai Golkar.

Tradisi dari jajaran pengurus DPP Partai Golkar ini menjadi bagian penting dari rangkaian kegiatan HUT Golkar yang setiap tahunnya diisi dengan refleksi nilai perjuangan dan penghormatan kepada para pahlawan bangsa.

Dipimpin langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia, ziarah berlangsung khidmat, diawali dengan penghormatan kepada arwah para pahlawan dan dilanjutkan dengan tabur bunga di pusara tokoh-tokoh nasional, termasuk sejumlah pendiri dan pejuang Partai Golkar yang turut menorehkan sejarah dalam perjalanan politik Indonesia.

Ketua DPD Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari penghormatan terhadap sejarah dan para pendiri partai.

"Kegiatan ini adalah rangkaian Hari Lahir Partai Golkar ke-61 tahun," ujar Zaki kepada wartawan seusai kegiatan ziarah.

Dia menjelaskan ziarah ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan dan rasa terima kasih kepada tokoh-tokoh nasional serta pendiri Golkar yang telah berjasa dalam membangun partai, mulai dari masa sekretariat pertama hingga saat ini.

"Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia pada hari ini memberikan penghormatan ziarah kepada tokoh nasional dan tokoh Golkar yang berjasa membangun Partai Golkar," tambahnya.