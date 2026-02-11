Harley Davidson Goda Kalangan Berduit Lewat CVO Street Glide Blue Streak

menu
Harley Davidson CVO Street Glide Blue Streak mengaspal di IIMS 2026. Foto: harleydavidson

jpnn.com, JAKARTA - Harley-Davidson hadir di ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026 dengan membawa “mainan baru” untuk kalangan berduit: CVO Street Glide Blue Streak.

Model menjadi bintang utama di booth merek moge asal Amerika Serikat tersebut.

CVO Street Glide Blue Streak tampil dengan pilihan warna eksklusif yang dipadukan aksen chrome, menghadirkan kesan premium yang kental.

Desainnya tetap mempertahankan ciri khas Harley lewat fairing Batwing ikonik, memadukan aura klasik dan sentuhan modern dalam satu paket.

Dari sisi teknologi, motor dibekali layar sentuh 12,3 inci dengan sistem Skyline OS yang menyajikan tampilan cluster instrumen lebih canggih dan intuitif.

Sementara itu, urusan dapur pacu, Harley masih mengandalkan mesin legendaris Milwaukee-Eight 121 V-Twin dengan dukungan Variable Valve Timing (VVT), menjanjikan performa bertenaga khas cruiser Amerika.

Menariknya, CVO Street Glide Blue Streak dipasarkan secara terbatas di Indonesia. Artinya, tidak semua orang bisa memilikinya.

Tak hanya membawa model eksklusif, Harley-Davidson juga memamerkan lini 2025 seperti Road Glide, Street Glide, Road King Special, Breakout, Hydra-Glide Revival, Fat Boy, Street Bob, Heritage Classic hingga Pan America ST.

