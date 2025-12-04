menu
Harley Davidson X440T: Wajah Baru Entry Level untuk Pasar Asia

Harley Davidson X440T: Wajah Baru Entry Level untuk Pasar Asia

Harley Davidson X440T: Wajah Baru Entry Level untuk Pasar Asia
Harley Davidson X440T hadir untuk pasar Asia. Foto: harleydavidson

jpnn.com - Harley-Davidson sepertinya tak ingin berlama-lama bermain aman di segmen motor entry-level.

Diam-diam, pabrikan asal Milwaukee itu menyiapkan amunisi baru bernama Harley-Davidson X440T, yang bakal mengaspal di pasar Asia mulai 2026.

Meski berkapasitas kecil, aura “Harley” pada model baru justru terasa makin kentara.

X440T tetap dirakit di India melalui kolaborasi dengan Hero MotoCorp, kerja sama yang sebelumnya melahirkan X440 dan membuat Harley masuk lebih dalam ke segmen motor terjangkau.

Secara teknis, motor masih satu DNA dengan Hero Hunk 440, mulai dari mesin satu silinder hingga platform sasisnya. 

Namun, Harley tahu cara membuatnya berbeda.

Aura Street Rod

Yang paling mencuri perhatian dari X440T ialah desainnya. Harley memberikan beberapa ubahan yang membuatnya tampak padat dan agresif.

