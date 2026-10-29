Harm Reduction Bisa Jadi Alternatif Penanganan Ketergantungan, Fokus Mengurangi Dampak

jpnn.com, JAKARTA - Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa di RSU Jati Husada Karanganyar, dr. Zulhilmi Bramantyo Mardiawan mengatakan penanganan ketergantungan atau adiksi menuntut pendekatan yang lebih fleksibel menyesuaikan pada kebutuhan dan kondisi masing-masing individu.

Salah satu tantangannya adalah pendekatan yang cenderung mengukur keberhasilan pemulihan berdasarkan satu indikator, yakni abstinensi atau berhenti sepenuhnya dari penggunaan zat maupun perilaku yang menyebabkan ketergantungan.

“Dalam praktik klinis, tidak semua individu yang mengalami adiksi berada pada tahap yang sama dalam proses pemulihan. Oleh karena itu, harm reduction dapat menjadi salah satu pendekatan yang patut dipertimbangkan. Pendekatan ini berfokus pada upaya mengurangi dampak negatif secara fisik, sosial, maupun ekonomi akibat ketergantungan, terutama ketika individu tersebut belum mampu atau belum bersedia berhenti sepenuhnya,” ujarnya dalam sesi lokakarya Hot Topics Around Harm Reduction of Addiction in Asia and Other Countries pada kongres internasional Asia-Pacific Society of Harm Reduction and Addiction (ASHRA) 2026.

Menurut pria yang akrab disapa dr Itok ini harm reduction tidak diposisikan sebagai pengganti abstinensi.

Dalam konteks penanganan ketergantungan, salah satu contoh penerapannya adalah Tobacco Harm Reduction (THR), yaitu pendekatan pengurangan risiko terkait kebiasaan merokok.

THR sebagai pendekatan yang dapat dipertimbangkan bagi perokok dewasa yang belum berhasil atau belum bersedia berhenti merokok sepenuhnya.

Pertama, perokok yang ingin berhenti, tetapi menghadapi hambatan klinis seperti ketergantungan nikotin, gejala putus nikotin, adanya kondisi psikiatris ataupun gangguan psikologis penyerta, juga riwayat upaya berhenti yang berulang kali gagal. Kedua, perokok yang belum bersedia berhenti dari kebiasaannya.

“Perbedaan kondisi tersebut menunjukkan bahwa kesiapan untuk berhenti tidak selalu sama pada setiap individu. Oleh sebab itu, pendekatan yang hanya menawarkan pilihan berhenti sepenuhnya berisiko tidak menjawab kebutuhan sebagian perokok yang masih menghadapi hambatan untuk mencapai abstinensi,” kata dr. Itok.